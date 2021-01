Cyberpunk 2077: Speed-Glitch macht euch schneller als jedes Auto

Cyberpunk 2077 ist für seine vielen Bugs in Night City bekannt. Diese Fehler nerven, klar, können aber auch zu unverhofften Glitches und Exploits führen, die uns einen Vorteil verschaffen. Unter anderem könnt ihr durch solche Bugs in der Zeit reisen, oder auch an unendlich Geld und Erfahrungspunkte kommen.

Was ist neu? Ein weiterer Glitch, entdeckt von Redditor Strikielol, macht euch quasi zu The Flash und lässt euch mit hohen Geschwindigkeiten über den Highway von Night City rasen. Dabei ist V so schnell, dass der Charakter nicht nur Autos überholt, sondern diese nicht einmal die Zeit haben, ordentlich zu laden.

In dem unten angehängten Reddit-Video seht ihr, wie sie ins Bild ploppen. In der Innenstadt solltet ihr den Glitch besser nicht nutzen, da ihr hier sofort in ein Haus rennen würdet.

So löst ihr den Glitch aus

Zunächst müsst ihr euch in Santo Domingo (genauer in Arroyo) bei Octavio die Cyberware "Maneuvering System" besorgen. Diese erlaubt es euch, mitten in der Luft auszuweichen. Jetzt springt ihr nach vorne und löst kurz vor der Landung einen Dash aus. Schon solltet ihr in Überschallgeschwindigkeit durch Night City stürmen.

Wenn ihr diese Kombination von Moves mehrmals wiederholt, bekommt V immer mehr Schwung. Das geht soweit, dass Cyberpunk 2077 nicht mehr mitkommt, und links und rechts Gegenstände lädt und wieder verschwinden lässt. Aber seht euch das Chaos selbst an:

Link zum Reddit-Inhalt

Für Speedrunner wird dieser Glitch ganz besonders interessant sein, wenn sie versuchen, das Rollenspiel in möglichst kurzer Zeit abzuschließen.

Details und Easter Eggs in Cyberpunk 2077

Kennt ihr schon diese Details und Easter Eggs aus Cyberpunk 2077? In unserem Video stellen wir euch die faszinierendsten und witzigsten vor:

Mehr Romanzen dank Mod

Kein Glitch, aber für einige vermutlich nicht weniger interessant, ist die Möglichkeit, durch eine kleine Modifizierung gestrichene Inhalte in Cyberpunk 2077 wieder herzustellen. Dazu gehören neben Items und Missionen auch diverse Romantik-Optionen. Im jetzigen Zustand gibt es für jedes Geschlecht und jede sexuelle Orientierung nur eine mögliche Romanze. Mit dem Mod sind die NPCs offener und bieten den Spieler*innen so mehr Optionen.