Cyberpunk 2077 zusammen mit 20 Leuten zocken: Fans erfüllen uns den Traum, den CD Projekt hat platzen lassen

Ihr wollt Cyberpunk 2077 nicht nur allein, sondern im Multiplayer spielen? Dank dieser Mod kein Problem.

Rund um Cyberpunk 2077 haben sich gleich mehrere Dramen abgespielt: Neben Crunch, schlimmen Arbeitsbedingungen der Entwickler*innen und einem desaströsen Konsolen-Launch des Spiels wurden auch Inhalte gestrichen, die eigentlich noch kommen sollten. Der größte Posten dabei wurde leider auch nie nachgereicht, wie es bei vielen anderen Features der Fall war. Letzten Endes hat Entwicklerstudio CD Projekt RED den Multiplayer-Ableger zu Cyberpunk 2077 einfach komplett gecancelt. Jetzt gibt es aber eine Mod, die bisher sehr vielversprechend wirkt.

Cyberpunk 2077 kann jetzt doch endlich im Multiplayer gezockt werden, allerdings per Mod

Darum geht's: Cyberpunk 2077 funktioniert als storylastiges Singleplayer-RPG mittlerweile ganz prächtig. Das zwar zum Launch vor allem auf PS4 und Xbox One nicht der Fall und auch alle, die eher ein Cyberpunk-GTA als ein Rollenspiel erwartet haben, mussten in die Röhre gucken. Jetzt geht Cyberpunk 2077 dank einer Mod aber einen deutlichen Schritt in Richtung GTA Online: Ihr könnt es mit 20 Leuten online zocken.

1:20 Cyberpunk 2077 ist laut CD Projekt RED komplett fertig, bekommt jetzt aber ein neues Audio-Feature

Alles muss man selber machen: Der Multiplayer zu Cyberpunk 2077 sollte ursprünglich so umfangreich werden, dass er als Standalone-Release geplant war. Nur wurde daraus dann leider doch nichts und die Arbeit an dem Projekt wurde kurzerhand komplett eingestellt. Dafür nehmen jetzt die Modder die Sache selbst in die Hand. Beziehungsweise der Modder, denn diese Mod hier geht auf eine einzige Person zurück, die sich CyberMP nennt.

"Fast perfekt": Die Multiplayer-Mod für Cyberpunk 2077 konnte von einem YouTuber bereits ausprobiert werden, der sich äußerst begeistert davon zeigte. Auch IGN fand die Möglichkeit, endlich zusammen mit anderen Spieler*innen durch Night City zu turnen, vielversprechend. Es funktioniert auf jeden Fall.

Noch in Arbeit: Allerdings handelt es sich bei dieser Mod hier um ein Work-in-Progress-Projekt, das sich noch in einer sehr frühen Phase befinden soll. Dementsprechend gibt es wohl noch ein paar sehr kleine Probleme mit den Online-Verbindungen und mehr mit den Spieler*innen-Modellen. Die müssen aktuell beispielsweise nämlich noch ohne Animationen auskommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Noch mehr Cyberpunk 2077-News findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Was steckt drin? Laut VG24/7 konnten dank der Mod bereits 20 Leute auf einmal und zusammen Cyberpunk 2077 spielen. Wie YouTuber JuiceHead berichtet, soll es auch einen Deathmatch-Modus für bis zu 14 Menschen in der Mod geben.

Das gibt es nicht: Einen Koop-Modus. Selbst mit der Mod müssen wir immer noch auf einen der wahrscheinlich am sehnlichsten erwarteten Modi warten. Wer darauf gehofft hatte, zusammen mit anderen Spieler*innen im Koop die Story-Missionen spielen zu können, wird weiterhin enttäuscht.

Was haltet ihr von der Mod? Wie müsste ein Cyberpunk 2077-Multiplayer für euch aussehen, um perfekt zu sein?