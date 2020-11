Cyberpunk 2077 zeigt doch noch eine Ausgabe von Night City Wire

In der letzten Ausgabe des Night Wire City Formats, bei dem in einem Livestream Inhalte von Cyberpunk 2077 in einem Entwicklertagebuch präsentiert werden, haben die Verantwortlichen die Fahrzeuge im Spiel näher beleuchtet. Aufgrund des damals nahenden Releases kündigte man an, dass die am 15. Oktober gezeigte Episode die vorerst letzte sein werde. Doch wir kennen das Ende vom Lied: Cyberpunk 2077 wurde vom 19. November auf den 10. Dezember verschoben.

Um Spieler*innen die längere Wartezeit zu versüßen, hat CD Project Red eine weitere Ausgabe von Night City Wire angekündigt, die zufällig an dem Tag stattfindet, an dem Cyberpunk 2077 ursprünglich hätte erscheinen sollen. Dieser Stream wird laut dem Entwicklerstudio sehr umfangreich ausfallen, somit können wir gespannt sein, welche Neuigkeiten uns aus Night City erwarten.

Ein Livestream rund um Johnny Silverhand

Wann kann ich die neue Ausgabe sehen? Am 19. November um 18 Uhr deutscher Zeit könnt ihr die mittlerweile fünfte Ausgabe des Livestreams verfolgen. Wie in allen vorherigen Episoden dürfen wir neue Details zu Cyberpunk 2077 erwarten.

Im Mittelpunkt steht in der neuen Episode der Fanliebling Johnny Silverhand, der ehemalige Frontsänger der Band Samurai. Doch es wird nicht nur was fürs Auge geben, sondern auch für die Ohren: CD Project Red wird eine Reihe von Soundtracks direkt aus Night City mit uns teilen. Neben diesen beiden Themen soll über weitere Details gesprochen werden, die das Entwicklerstudio aber noch nicht weiter benannte.

Wo kann ich den Livestream sehen? Ihr könnt die fünfte Ausgabe von Night City Wire entweder live über den Twitch-Kanal der Entwickler verfolgen oder nach der Ausstrahlung als VOD auf Youtube genießen. Natürlich findet ihr wie bei allen anderen Episoden eine Zusammenfassung kurz nach der Ausstrahlung hier auf GamePro.de.

Meint ihr, dass wir es dieses Mal mit der letzten Ausgabe von Night City Wire zu tun haben werden?