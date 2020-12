Cyberpunk 2077: So upgradet ihr auf PS5 und Xbox Series X/S

Unserer Umfrage nach will fast die Hälfte der Cyberpunk 2077-Spieler*innen auf die richtige Version für die PlayStation 5 bzw. Xbox Series X/S warten. Die andere Hälfte, die bereits auf der PS4 und Xbox One startet, hat aber trotzdem die Chance, das Spiel früher oder später kostenlos auf die neuen Konsolen zu upgraden. CD Projekt Red beginnt mit kleinen Verbesserungen bereits am 10. Dezember, wenn Cyberpunk 2077 offiziell erscheint. Ein umfangreiches Upgrade erscheint allerdings erst nächstes Jahr.

Cyberpunk 2077-Upgrade in mehrere Schritten

Ab Release lässt sich Cyberpunk 2077 nicht nur ganz normal auf der PS4 und Xbox One spielen, sondern auch auf der PS5 und Xbox Series X/S. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die richtige Next Gen-Version, sondern um die abwärtskompatible Fassung.

Cyberpunk 2077 bekommt Day One-Patch mit ersten Verbesserungen

Dennoch wird es für die neuen Konsolen bereits am 10. Dezember mit dem Day One-Patch ein kleines Upgrade geben. Neben zusätzlichen HDR-Einstellungen wird das Spiel grundlegend an die Hardware angepasst und profitiert damit von der besseren Leistung. Sehr wahrscheinlich zählen dazu auch schnellere Ladezeit und höhere Bildraten.

Das Update wird in der Regel automatisch geladen und ist grundsätzlich kostenlos.

Im unteren Video seht ihr, wie Cyberpunk 2077 auf PS4 und (abwärtskompatibel) auf PS5 läuft:

Echtes Cyberpunk 2077-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erst 2021

Ein weiteres und umfangreiches Upgrade soll es dann 2021 geben, wenn das Spiel offiziell für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Auch hier ist das Upgrade kostenlos für alle, die das Spiel bereits besitzen.

Die Verbesserungen werden bei diesem Upgrade aber wesentlich stärker ausfallen, da es die Hardware voll ausnutzen soll.

Bei diesem Upgrade wird es sich dann vermutlich so verhalten, wie bei einigen anderen Upgrades. Heißt, wer Cyberpunk 2077 bereits besitzt, kann die neue Version dann über den Store bzw. die Optionen auswählen und installieren. Bei der physischen Kopie legt ihr einfach die Disc ein und wählt die neue Version aus. Zum Spielen wir hierbei aber weiterhin eine eingelegte Disc benötigt.

Während auf der Xbox Series X/S die optimierten Versionen mit einem X/S-Symbol in der Spielekachel markiert sind, haben wir für die PS5-Versionen eine etwas genauere Anleitung:

Hinweis: Die angegebenen Informationen können sich unter Umständen noch ändern, sobald wir mehr über die Upgrades von Cyberpunk 2077 wissen.

Fortschritte lassen sich übertragen

Bei einem Upgrade brauchen wir uns übrigens keine Sorgen darüber machen, ob wir alle Fortschritte von der PS4 und Xbox One mit auf die neuen Konsolen übernehmen können. Laut CD Projekt Red ist das nämlich ohne Probleme möglich. Wie genau das von der PS4 auf PS5 bzw. Xbox One auf Xbox Series X/S funktioniert, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

Wie werdet ihr bei Cyberpunk 2077 mit den verschiedenen Versionen vorgehen?