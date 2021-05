Cyberpunk 2077 im PS Store: Sony lässt CD Projekt weiterhin zappeln

CD Projekt Red hat in den vergangenen Monaten nach dem Launch von Cyberpunk 2077 an vielen Patches gearbeitet. Zuletzt erschien Hotfix 1.22, der erneut diverse Bugs beseitigte. Der gute Wille ist also vorhanden. Da kann man es CD Projekt nicht verdenken, dass sie bereits im März recht optimistisch waren, dass Cyberpunk 2077 bald wieder im Playstation Store verfügbar sein wird.

Zur Erinnerung: Sony hat sich relativ bald nach dem Launch von Cyberpunk 2077 dazu entschieden, das Action-Rollenspiel aus dem Store der PS4 zu entfernen, da es laut dem Unternehmen nicht den Qualitätsansprüchen genüge. Käufer:innen bekamen entweder über Sony oder CD Projekt eine Rückerstattung des Kaufpreises angeboten.

Bisher macht Sony dicht: In einem Gespräch mit Investoren gab CD Projekt-Chef Adam Kicinski an, dass sich Sony noch immer nicht zu der Situation geäußert habe (via VGC):

"Unglücklicherweise habe ich dahingehend weiterhin keine neuen Informationen. Wir sind noch immer im Dialog, und mit jedem Patch wird das Spiel besser, und es gibt einen sichtbaren Fortschritt, aber die Entscheidung liegt alleine bei Sony, also warten wir noch immer darauf, dass sie sich entscheiden, das Spiel zurückzubringen."

CD Projekt hat langfristigen Plan

Wann ihr Cyberpunk 2077 also wieder auf einer PS4 werdet kaufen können, ist völlig offen. Die große Frage ist, auf was Sony genau wartet. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Titel auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One niemals wirklich gut laufen wird. Vermutlich möchte das Unternehmen sicher gehen, dass nach dem Release nicht erneut eine Beschwerdewelle der Spieler:innen anrollt.

Vielleicht wartet Sony aber auch auf das Erscheinen der Next-Gen-Version. CD Projekt geht zumindest davon aus, dass Cyberpunk 2077 auf Playstation 5 und Xbox Series X/S die negative Stimmung kippen wird. In diesem Zuge könnte dann auch die Last-Gen-Version wieder freigegeben werden. Der Publisher hat ohnehin das Ziel, Cyberpunk 2077 über Jahre in den Verkaufscharts zu halten.

Findet ihr, Cyberpunk 2077 sollte im jetzigen Zustand wieder im PS Store landen?