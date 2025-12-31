Cyberpunk-Spieler will einem armen NPC helfen und schenkt ihm eine wertvolle Medaille - doch das Schicksal hat andere Pläne

In Cyberpunk 2077 gibt es einfach keine Happy Ends.

Stephan Zielke
31.12.2025 | 16:00 Uhr

Nur die wenigsten Geschichten in Night City gehen gut aus. Nur die wenigsten Geschichten in Night City gehen gut aus.

Night City ist nicht gerade für Happy Ends bekannt. Wer durch Cyberpunk 2077 streift, merkt schnell, dass es hier für die wenigsten Charaktere gut ausgeht. Auch ein Spieler, der nach hunderten Stunden endlich einem verzweifelten NPC helfen wollte, musste das bitter feststellen.

Eine Geste der Hoffnung

Erst das Add-on Phantom Liberty macht die Szene überhaupt möglich – und zwar auch nur nach einem bestimmten Ende. Dort erhält V für seine bzw. ihre Verdienste eine wertvolle Medaille der NUSA. Wirklich zufrieden ist V damit allerdings nicht, und so besteht die Möglichkeit, das Abzeichen an einen der vielen Obdachlosen in Night City weiterzugeben.

Video starten 1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

YouTuber Broken Player entschied sich, seine Medaille einem ehemaligen Soldaten zu schenken. Was zunächst wie ein rührender Moment wirkte, endete jedoch auf denkbar tragische Weise.

Kein Glück in Night City

Zuerst reagiert der NPC ungläubig und gerührt, dass V ihm eine solche Ehre zuteilwerden lässt. Doch kaum macht er sich mit der Medaille in der Hand auf den Weg, läuft er vor ein heranrasendes Auto – und stirbt auf der Stelle. Als wolle die Stadt selbst verhindern, dass jemand wie er auch nur einen kurzen Moment des Glücks erlebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die YouTube-Community reagiert entsprechend mit bitterem Humor:

Cyberpunk lehnt es einfach ab, dir ein glückliches Ende zu geben.

Er war so berührt von der Geste, er hat die Medaille für den Rest seines Lebens behalten.

Um fair zu sein, er hat den Glücksvorrat für sein ganzes Leben in dem Moment aufgebraucht, als er die Medaille akzeptiert hat.

"Sieht echt wie aus den 80ern aus": Cyberpunk 2077-Fan baut sich eigenen VHS-Filter fürs Spiel und 22.000 Fans feiern ihn
von Stephan Zielke
"Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren": Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie
von Samara Summer

Cyberpunk ist doch nicht immer so grausam

Zum Glück scheint es sich dabei tatsächlich um einen Zufall zu handeln und nicht um eine gezielte Gemeinheit des Entwicklers. Andere Spieler*innen berichten, dass ihre beschenkten NPCs weiterhin friedlich mit der Medaille durch die Straßen zogen. Vielleicht gibt es also doch noch ein bisschen Hoffnung – selbst in Night City.

Sollte es mehr Happy-Endings in Cyberpunk geben oder macht die Hoffnungslosigkeit erst den Reiz der Welt für euch aus?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genre: Rollenspiel

Release: 26.09.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Cyberpunk-Spieler will einem armen NPC helfen und schenkt ihm eine wertvolle Medaille - doch das Schicksal hat andere Pläne

vor einem Tag

"Sieht echt wie aus den 80ern aus": Cyberpunk 2077-Fan baut sich eigenen VHS-Filter fürs Spiel und 22.000 Fans feiern ihn

vor einer Woche

Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig

22.08.2025

"Omg, eine Art Cyber-Medusa": Gruseliger verworfener Cyberpunk 2077-Charakter begeistert die Community

19.08.2025

Cyberpunk 2077: Was wurde eigentlich aus Sandra Dorsett, der Frau aus der Eisbadewanne?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Steam-Konto eines PC-Spielers wurde mehrfach gehackt, aber er konnte es dank eines 19 Jahre alten Spiels zweimal retten

vor 13 Minuten

Steam-Konto eines PC-Spielers wurde mehrfach gehackt, aber er konnte es dank eines 19 Jahre alten Spiels zweimal retten
Frau baut ihrem Mann den coolsten Fallout-PC, den ihr heute sehen werdet - inklusive Nuka Cola Quantum im Inneren

vor 34 Minuten

Frau baut ihrem Mann den coolsten Fallout-PC, den ihr heute sehen werdet - inklusive Nuka Cola Quantum im Inneren
Cyberpunk-Spieler will einem armen NPC helfen und schenkt ihm eine wertvolle Medaille - doch das Schicksal hat andere Pläne

vor einer Stunde

Cyberpunk-Spieler will einem armen NPC helfen und schenkt ihm eine wertvolle Medaille - doch das Schicksal hat andere Pläne
Fallout-Serie: Was steckt hinter dem Commonwealth und was bedeutet es für die Stählerne Bruderschaft?

vor 2 Stunden

Fallout-Serie: Was steckt hinter dem Commonwealth und was bedeutet es für die Stählerne Bruderschaft?
mehr anzeigen