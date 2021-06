Das größte Sims 4-Geheimnis der letzten Tage ist gelüftet - Das steckt hinter dem mysteriösen Event

Eine mysteriöse Botschaft auf dem offiziellen Sims-Twitter-Account gab Fans während der letzten Tage Rätsel auf. Jetzt ist endlich klar, was da angeteast wurde: In Die Sims 4 findet ein Musikfestival mit Popstars wie Bebe Rexha statt - und das schon bald. Vom 29. Juni bis zum 7. Juli könnt ihr Party machen und campen. Hier erfahrt ihr, was euch genau erwartet.

Das mysteriöse Event ist ein Musikfestival

Darum geht's: Eine geheimnisvolle Botschaft auf dem offiziellen Sims-Twitter Account sprach von einem Sommerevent, verriet aber nicht, was genau gemeint ist, sondern verwirrte die Fans mit der Frage:"Kann das jemand übersetzen, der fließend Simlisch spricht?" Darunter befanden sich zwei Worte, die auch den in Simlisch trainierten Fans nicht geläufig waren. Folglich konnte niemand das Rätsel entschlüsseln und alle fragten sich, was uns da erwartet.

Nun lüftet Electronic Arts das Geheimnis in einer Pressemitteilung: Vom 29. Juni bis zum 7. Juli finden die Sims-Sessions statt - ein digitales Musikfestival. Wer also dem Corona zum Opfer gefallenen Festivalsommer nachtrauert, kann nun wenigstens in Sims 4 ein bisschen Open Air-Luft schnuppe

Was erwartet uns bei den Sims-Sessions?

Folgende Künstler*innen und Songs könnt ihr live auf der Bühne erleben. Alle Songs werden selbstverständlich stilecht auf Simmlisch performt.

Sängerin Bebe Rexha mit "Sabotage"

mit "Sabotage" Sänger Dave Bayley von den Glass Animals mit "Heat Waves"

von den Glass Animals mit "Heat Waves" Songwriterin und Produzentin Joy Oladokun mit "Breathe Again"

Und wie gestaltet sich der Festivalbesuch? Ihr könnt euch in Schale werfen, auf dem Festivalgelände campen und exklusives Digital-Merchandise von den Stars erwerben, die live performen. Falls ihr außerdem meint, ihr könnt es viel besser als die Stars, könnt ihr selbst die Bühne erobern, wenn diese sie verlassen haben.

Mehr Infos zu Die Sims 4:

Falls euch auch das immer noch nicht reicht, könnt ihr euer Können zudem in einer angeknüpften virtuellen Karaoke-Show auf TikTok unter Beweis stellen. Wenn ihr an der Challenge unter dem Hashtag #SimlishSessions teilnehmt und im Duett mit Bebe Rexha richtig punktet, winkt euch ein Repost von der Sängerin höchstpersönlich. Gesungen wird ihre neue Single "Sabotage" - auf Simlisch, versteht sich.

Wir wünschen euch viel Spaß - und nicht vergessen, dass das Event nur im angeben Zeitraum stattfindet!

Habt ihr Bock auf das virtuelle Festival? Und wagt ihr euch an die Challenge heran?