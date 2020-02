Die Sims 4: Alle Erweiterungen für PS4 & Xbox One

Ihr habt das Hauptspiel Die Sims 4 aus dem PS Plus Februar 2020-Lineup ins Auge gefasst? Dann schaut euch die Erweiterungen, Gameplay- und Accessoire-Packs für PS4 (und Xbox One) an, die es mittlerweile für die Lebenssimulation gibt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir bisher alle erhältlichen Erweiterungen sowie weitere Zusatz-Inhalte für euch aufgelistet.

Erweiterungen zu teuer? Mit EA Access bekommt ihr die Erweiterungen übrigens günstiger.

Dieser Artikel wird von uns regelmäßig mit neuen Infos versehen.

Letztes Update: 2. Februar 2020.

Erhältliche Addons, Gameplay-Packs & Accessoires für PS4 & Xbox One

Erweiterungspacks

Die Sims 4: Großstadtleben

Release: 17. November 2017

Preis: 39,99 Euro

Release: 17. November 2017 Preis: 39,99 Euro Die Sims 4: An die Arbeit!

Release: 20, März 2018

Preis: 39,99 Euro

Release: 20, März 2018 Preis: 39,99 Euro Die Sims 4: Hunde und Katzen

Release: 31. Juli 2018

Preis 39,99 Euro

Release: 31. Juli 2018 Preis 39,99 Euro Die Sims 4: Zeit für Freunde

Release: 11. September 2018

Preis 39,99 Euro

Release: 11. September 2018 Preis 39,99 Euro Die Sims 4: Jahreszeiten

Release: 13. November 2018

Preis 39,99 Euro

Release: 13. November 2018 Preis 39,99 Euro Die Sims 4: Werde berühmt

Release: 12. Februar 2019

Preis 39,99 Euro

Release: 12. Februar 2019 Preis 39,99 Euro Die Sims 4: Inselleben

Release: 16. Juli 2019

Preis: 39,99 Euro

Release: 16. Juli 2019 Preis: 39,99 Euro The Sims 4: An die Uni!

Release: 17. Dezember 2019

Preis: 39,99 Euro

Gameplay-Packs

Vampire Gameplay-Pack

Release: 17. November 2017

Preis: 19,99 Euro

Release: 17. November 2017 Preis: 19,99 Euro Gaumenfreuden

Release: 9. Januar 2018

Preis: 19,99 Euro

Release: 9. Januar 2018 Preis: 19,99 Euro Wellness-Tag

Release: 18. April 2018

Preis: 19,99 Euro

Release: 18. April 2018 Preis: 19,99 Euro Die Sims 4: Elternfreuden

Release: 17. Juni 2018

Preis: 19,99 Euro

Release: 17. Juni 2018 Preis: 19,99 Euro Outdoor-Leben

Release: 4. Dezember 2018

Preis: 19,99 Euro

Release: 4. Dezember 2018 Preis: 19,99 Euro Dschungel-Abenteuer

Release: 4. Dezember 2018

Preis: 19,99 Euro

Release: 4. Dezember 2018 Preis: 19,99 Euro Strangerville

Release: 14. Mai 2019

Preis: 19,99 Euro

Release: 14. Mai 2019 Preis: 19,99 Euro Reich der Magie

Release: 15. Oktober 2019

Preis: 19,99 Euro

Accessoire-Packs

Vintage Glamour-Accessoires-Pack

Release: 17. November 2017

Preis 9,99 Euro

Release: 17. November 2017 Preis 9,99 Euro Sonnenterrassen Accessoires-Pack

Release: 5. Dezember 2017

Preis: 9,99 Euro

Release: 5. Dezember 2017 Preis: 9,99 Euro Coole Küchen-Accessoires

Release: 5. Dezember 2017

Preis: 9,99 Euro

Release: 5. Dezember 2017 Preis: 9,99 Euro Luxus-Party-Accessoires

Release: 5. Dezember 2017

Preis: 9,99 Euro

Release: 5. Dezember 2017 Preis: 9,99 Euro Romantische Garten-Accessoires

Release: 6. Februar 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 6. Februar 2018 Preis: 9,99 Euro Gartenspaß-Accessoires

Release: 22. Mai 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 22. Mai 2018 Preis: 9,99 Euro Kleinkinder-Accessoires

Release: 22. Mai 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 22. Mai 2018 Preis: 9,99 Euro Kinderzimmer-Accessoires

Release: 19. Juni

Preis: 9.99 Euro

Release: 19. Juni Preis: 9.99 Euro Waschtag-Accessoires

Release: 14. August 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 14. August 2018 Preis: 9,99 Euro Kleinkind-Accessoires

Release: 22. Mai 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 22. Mai 2018 Preis: 9,99 Euro Grusel-Accessoires

Release: 2. Oktober 2018

Preis: 9,99 Euro

Release: 2. Oktober 2018 Preis: 9,99 Euro Heimkino-Accessoires

Release: 19. Februar 2019

Preis: 9,99 Euro

Release: 19. Februar 2019 Preis: 9,99 Euro Bowling-Abend Accessoires

Release: 12. März 2019

Preis: 9,99 Euro

Release: 12. März 2019 Preis: 9,99 Euro Moshino-Accessoires-Pack

Release: 3. September 2019

Preis: 9.99 Euro

Die Sims 4 ist seit dem 17. November 2017 für PS4 und Xbox One erhältlich. Alle Infos zu Steuerung und Gameplay findet ihr in unserem Test.