Die Sims 4: EA teast Event an und lässt die Fans rätseln

Der "Summer of Sims" soll allen Spieler*innen von Die Sims 4 viele neue Inhalte und Updates bescheren. Einige davon wurden bereits angekündigt, doch eine kryptische Nachricht des offiziellen Twitter-Accounts von Die Sims lässt die Fans rätseln.

"Kann das jemand übersetzen, der fließend Simlisch spricht? Das Sims-Event des Sommers kommt, und das wollt ihr nicht verpassen. Bleibt dran!"

Darunter befindet sich ein Bild, das wohl zwei Worte enthält. Allerdings handelt es sich dabei wohl nicht um das Fans bekannte Simlish.

Link zum Twitter-Inhalt

Fans wollen die Nachricht entziffern

Das erste Wort scheint aus drei Buchstaben und das zweite Wort aus sieben Buchstaben zu bestehen. Die Vermutung liegt nahe, dass oben "New" oder "The" steht, doch was damit Neues gemeint sein könnte, ist unklar. Auf der Wunschliste der Community stehen Autos, Hobbys und Generationen. Dabei ist aber eher unwahrscheinlich, dass EA solche Inhalte kostenlos liefert. Ansonsten sind passend zur Jahreszeit diverse Sommer-Items ein guter Tipp.

Nicht zu entschlüsseln? Wie einige Kommentare unter dem Tweet feststellen, handelt es sich bei der Schrift nicht um das bekannte "Simlish". Entsprechend hat auch niemand bisher eine Antwort auf die Frage, was der Code denn genau bedeutet. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Entwickler gar nicht wollen, dass wir das Geheimnis vorher herausfinden. Lange müssen wir hoffentlich nicht warten, bis sie es für uns lüften.

Das gibt es Neues in Die Sims 4:

EA Play im Juli

Ende Juli wird es ein weiteres EA Play Live-Event geben. Dass wir hier neue Inhalte für Die Sims 4 sehen ist nicht ausgeschlossen, vermutlich werden diese aber separat abgehandelt. Stattdessen hoffen Fans auf ein Reboot der Dead Space-Serie, das sich angeblich bei EA Motive in Entwicklung befinden soll. Weitere Kandidaten für das Event sind Battlefield 2042, Dragon Age 4 und natürlich EAs diverse Sportspiele, die auch in diesem Jahr neue Ableger erhalten werden.

Könnt ihr euch einen Reim auf die Sims-Nachricht machen?