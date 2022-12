Final Fantasy 16: Trailer verrät Release und zeigt das erste mal Teammitglieder im Kampf

Ein Leak munkelte das Release-Datum von Final Fantasy 16 bereits im Vorfeld, nun ist es offiziell. Auf den Game Awards 2022 wurde ein neuer Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel von Square Enix gezeigt, der uns das Veröffentlichungsdatum verrät.

Wann erscheint Final Fantasy 16? Am 22. Juni 2023 für PS5.

Den neuen Trailer zu Final Fantasy 16 könnt ihr euch hier ansehen:

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer enthüllt endlich Release-Datum

Was ist im Trailer zu sehen? Darin wird abermals die Story des düsteren 16. Serienablegers angeteast. Außerdem bekommen wir weitere Gameplay-Ausschnitte zu Gesicht. Diesmal können wir unter anderem ein Blick auf Beschwörungen wie Ifrit erhaschen und sehen erstmals Teammitglieder im Kampf.

Zuvor wurde Held Clive nämlich stets alleine kämpfend in Trailern gezeigt. In einem Interview im Juni verriet FF16-Producer Naoki Yoshida gegenüber GamePro allerdings bereits, dass Clive sehr wohl Unterstützung bekommt. Eine feste Kampftruppe soll es allerdings nicht geben, stattdessen kommen und gehen Begleitcharaktere, je nachdem wo wir uns gerade in der Story befinden.

Ebenfalls interessant: Teammitglieder steuern wir wie schon in Final Fantasy 15 nicht mehr selbst, sie werden von der KI übernommen, sodass wir unser Hauptaugemerk auf Clive und dessen Aktionen legen können. Dabei setzt der neueste Ableger der Rollenspiel-Reihe erneut auf ein action-orientiertes Kampfsystem, verzichtet also auf rundenbasierte Schlachten.

Weitere spielbare Charaktere: Clive ist dabei aber nicht der einzige Charakter, dem eine tragende Rolle in der Story des Spiels zuteil wird. Neben Clive soll es weitere spielbare Charaktere geben. In dieser Übersicht stellen wir euch die drei Hauptfiguren von Final Fantasy 16 genauer vor:

Ihr habt die Game Awards 2022 verpasst? GamePro hat die Award-Show für euch heute Nacht live begleitet. In diesem Übersichtsartikel findet ihr alle wichtigen Neuankündigungen und Trailer von den Game Awards 2022 im Überblick.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zum neuen Trailer von Final Fantasy 16? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.