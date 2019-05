Days Gone - Das bedeuten die blauen Fragezeichen auf der Mini-Map

In Days Gone gibt es ziemlich viel zu tun. Neben Story-Quests schickt euch Entwickler Bend Studios auf der Suche nach NERO-Forschungsstationen, den besten Waffen und allen Horden durch den Norden Amerikas ins virtuelle Oregon. Auf euren Touren werdet ihr hin und wieder blaue Fragezeichen auf der Mini-Map sehen. Doch was bedeuten die eigentlich?

Freiwillige Mini-Quests

Die blauen Fragezeichen zeigen euch den Startpunkt einer zufälligen, kleinen Aufgabe. Der genaue Ablauf kann stark variieren, allerdings geht es nie über eine kurze Sidequest hinaus. Ihr werdet demnach nie viel Zeit oder Ressourcen parat haben müssen. Folge Dinge können passieren:

Option 1

Sobald ihr euch dem entsprechenden Bereich nähert, erkennt ihr auf der Mini-Map einen blauen Kreis, in dem sich ein Hinweis versteckt. Die Vorgehensweise kennt ihr auch schon aus vielen Hauptquests. Findet das gesuchte Objekt kann Deacon erkennen, wo er als nächstes hin muss.

Dafür lauft ihr der Spur aus weißen Punkten auf der Map nach. Meist führt euch der folgende Weg zu einem weiteren Hinweis. Am Ende wartet dann eine kleine Herausforderung auf euch. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. So passiert es, dass ihr von Banditen entführt werdet und euch aus der Gefangenschaft freikämpfen müsst. Vielleicht werdet ihr auch zu einem Überlebenden geführt, den ihr vor einem schlimmen Schicksal bewahren müsst, wie im hier eingebundenen Video zu sehen ist.

Option 2

Es kann aber auch passieren, dass euch das blaue Fragezeichen direkt an den Ort der Action führt. So ist es uns bereits passiert, dass wir an besagter Stelle einem Zivilisten von Banditen umringt aus der Patsche helfen mussten. Haben wir alle Feinde besiegt, konnten wir den Geretteten in eines der befreundeten Camps schicken und haben so Rang-Punkte erhalten.

Sind die blauen Fragezeichen wichtig?

Nein. Alle damit verbundenen Aufgaben sind optional und dienen lediglich dazu, die Spielwelt von Days Gone mit mehr Leben zu füllen. Wenn ihr mit den restlichen Aufgaben des Spiels schon genug beschäftigt seid, könnt ihr die Fragezeichen auch getrost ignorieren, ohne wichtige Inhalte zu verpassen.

Warum verschwinden sie so schnell? Ihr solltet die Fragezeichen nicht als feste Markierung eines konkreten Punktes verstehen. Stattdessen geben sie euch eher eine ungefähre Richtung an, in der ihr etwas entdecken könnt. Nähert ihr euch dem entsprechenden Ort, und das Symbol verschwindet, dann solltet ihr euch mit der Überlebenssicht (R3) etwas umsehen.