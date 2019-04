Days Gone - Alle Horden und wo ihr sie auf der Map findet

In Days Gone finden wir neben einer Story rund um den mit der Postapokalypse hadernden Deacon auch noch eine offene Welt, in der jede Menge Nebenaufgaben auf uns warten. Unter anderem auch die so genannten Horden: Riesige Ansammlungen von Freakern, die sich auf der Karte tummeln und bei der kleinsten Aufregung mit hunderten von Infizierten über uns herfallen.

Dabei werden die Horden mit unserem Spielfortschritt immer größer und gefährlicher. Während wir in den zwei Anfangsgebieten noch mit relativ kleinen Gruppen zu kämpfen haben. wächst ihre Zahl in der dritten Region an und übersteigt in Region fünf und sechs sogar die Hundert.

Fundorte aller Horden in Days Gone

Horden handlich sortiert: Am Ende der Story werden übrigens Fundorte der Horden auf der Karte aufgedeckt. Wer sich jedoch vorher schon einmal mit ihrer Verteilung auseinandersetzen will, kann sich auf unsere Screenshots stützen, auf denen wir genau eingezeichnet haben, wo die Biester zu finden sind.

Was bringen Horden-Kämpfe? Es empfiehlt sich, schon im Laufe des Spiels den ein oder anderen Mob außer Gefecht zu setzen. Zum einen erhöht eine besiegte Horde das Vertrauen der Camps in der Region, zum anderen bedeuten viele besiegte Freaker auch viele Erfahrungspunkte, die wir gegen neue Fähigkeiten eintauschen können.

8 Tipps zum Bekämpfen von Horden findet ihr hier. Aber genug erklärt, hier folgen die Regionen und alle sich in ihnen befindlichen Hordenstandorte:

Cascade - 8 Horden

Belknap - 7 Horden

Lost Lake - 6 Horden

Iron Butte - 0 Horden

Hier ist alles friedlich, die Horden scheinen Iron Butte nicht zu mögen.

Crater Lake - 3 Horden

Highway 97 - 13 Horden*

*Nach der Story werden hier nur 12 Horden auf der Map markiert.

Jetzt wo ihr wisst, wo ihr die Horden finden könnt, wollt ihr bestimmt auch erfahren, wie ihr sie am besten besiegt oder welche Waffen euch dafür in Days Gone überhaupt zur Verfügung stehen.

Außerdem haben wir noch ein paar Überlebenstipps für euch und, wenn ihr nach den Horden noch nicht genug habt, die Fundorte der Nester im Pionier Friedhof. Fröhliches Freaker-Fetzen!

Quelle: Powerpyx.