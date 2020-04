Days Gone 2? Entwickler-Team sucht Mitarbeiter für neues Projekt

Stellenangebote von Sonys Bennd Studio verraten, dass sich nach dem PS4-exklusiven Days Gone schon das nächste Spiel für PlayStation 5 in Arbeit befindet. Es soll ein AAA-Projekt werden. Viel wissen wir natürlich noch nicht über das Spiel, doch die Entwickler verfolgen offenbar ambitionierte Ziele.

Ein kinoreifes Spiel: Laut den Stellenausschreibungen sollen vor allem die Gesichtsanimationen Kinoatmosphäre erzeugen. Darüber hinaus kommt 3D-Audio zum Einsatz. Die PS5 legt großen Wert auf dieses Features und das neue Spiel von Bend Studio könnte uns zeigen, was damit alles möglich ist.

Zusätzlich dürfen wir uns offenbar auf eine realistische Kleidungsphysik freuen, denn auch hierfür werden Mitarbeiter gesucht. Darüber hinaus scheint das nächste Spiel einen Online-Multiplayer-Modus zu erhalten, da dies in den Job-Ausschreibungen erwähnt wird.

Kommt Days Gone 2?

Fortsetzung oder Irreführung? Kurioserweise nennt Bend Studio bei manchen Stellenausschreibungen Days Gone als das Projekt. Dies könnte nur ein Platzhalter sein. Allerdings wäre es ebenfalls denkbar, dass wir vielleicht einen weiteren Teil des Actionspiels bekommen.

Die Welt von Days Gone ist sehr interessant, es wäre spannend, in einem Days Gone 2 neue Abenteuer zu erleben, in denen wir mehr über die Hintergrundgeschichte der globalen Pandemie und dem Auftauchen der "Freakers" erfahren - und das vielleicht sogar im Multiplayer mit Freunden.

Es könnte sich aber natürlich ebenso um ein Spiel in einem völlig neuen Universum handeln, wobei die Bezeichnung Days Gone diejenigen in die Irre führen soll, die aus solchen Stellenausschreibungen Informationen ziehen möchten.

Da Days Gone erst vor etwa einem Jahr erschienen ist, müssen wir vermutlich noch etwas warten, bis Sony dieses neue Projekt vorstellt. Wir können uns aber wohl schon mal auf ein kinoreifes, PS5-Exklusivspiel einstellen.