Days Gone - Geleaktes Gameplay zeigt erstmals "echte" Spielszenen

Ganz offiziell dauert es bis zum Release von Days Gone zwar noch ein paar Tage, doch wie es immer so ist, gibt es vereinzelt schon Spieler, die ein Exemplar des kommenden PS4-Exklusivtitels in die Hände bekommen haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass erstes Gameplay von Spielern im Netz auftaucht - erstes "echtes" Gameplay sozusagen, das keinerlei Vorgaben und Richtlinien unterliegt, wie es in Gameplay-Trailern und Previews oftmals ist.

Erstes Gameplay zu Days Gone leakt im Netz

Wer sich aber schon vorab mit neuem Gameplay-Material zu Days Gone eindecken möchte, muss zwei Dinge beachten:

Seid euch bewusst, dass ihr auf Spoiler treffen könntet. Nicht jeder Spieler wird darauf Rücksicht nehmen und plötzlich habt ihr storyrelevante Missionen vor Augen

Ihr solltet schnell sein, denn die ersten Videos sind bereits wieder offline. Es gibt zwar weiterhin immer wieder etwas zu finden, doch lange online scheint derzeit nichts zu bleiben.

Mit diesem Wissen lohnt sich ein Blick in das Subreddit von Days Gone, wo User CellSaga21 mehrere kleinere Clips hochgeladen hat, in denen er Days Gone spielt. Die Qualität ist erwartungsgemäß nicht gerade die Beste, aber die Spielszenen helfen definitiv dabei, einen Einblick zu bekommen, wie sich Days Gone am Ende wirklich spielt.

Hier gibt es einen entspannten Blick auf die offene Spielwelt:

In diesem Video wird ein Freaker-Nest gesäubert:

Und in diesem Clip wird ein kleines Details gezeigt, was passiert, wenn die Axt von Deacon kaputt geht:

Im Subreddit findet ihr weitere Videos und wer etwas genauer sucht, stößt sicherlich auch auf Spielszenen, die nicht einfach nur abgefilmt sind.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für die PS4.