Days Gone ist auf Platz 1 der meistverkauften PS Store-Spiele im April

Days Gone konnte zwar bei vielen Kritiker nicht allzu gut abschneiden, aber bei den Spielern ist es beliebt. Das zeigen auch die aktuellen Chart-Platzierungen von Downloads im PS Store. Sony hat für den Monat April nun die Rangliste im deutschen Playstation.Blog veröffentlicht.

Demzufolge konnte Sony Bend im Release-Monat jede Konkurrenz hinter sich lassen. Days Gone war im April allerdings nicht der einzige Neuzugang. Auch World War Z und Mortal Kombat 11 sind dazugekommen und konnten sich die Plätze 3 und 4 sichern.

Auf Platz 2 liegt weiterhin, fast schon unangefochten GTA 5, wie schon im Monat davor. Trotz Red Dead Redemption 2 hält Rockstars moderne Open World die Spieler hierzulande offenbar weiterhin in Atem.

Top 10 PS Store-Downloads:

In den USA "nur" auf Platz 2

Spannend ist an dieser Stelle, dass die Rangliste in den USA ein wenig anders aussieht. Der amerikanische Playstation.Blog verkündet, dass Days Gone hier von Mortal Kombat 11 sogar überholt wurde. Der Zombie-Shooter von Sony Bend landet daher "nur" auf Platz 2.

World War Z bekommt auch in den USA Bronze. Von Grand Theft Auto 5 fehlt hingegen jede Spur. Dafür hat Days Gone allerdings den "Players Choice"-Award erhalten, der von der Community vergeben wird.

Auch in Japan konnte sich Days Gone behaupten und sogar den PS4-Hit God of War hinter sich lassen. Wie unserer Testerin Linda das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr in ihrem Test. Außerdem findet ihr in unserer Übersicht jede Menge Guides, Tipps & Tricks zu Days Gone.