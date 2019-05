Days Gone - In Japan ist der PS4-Hit sogar beliebter als God of War

Auch wenn wir durchaus angetan waren von Days Gone, blieb der PS4-exklusive Titel bei vielen Kritikern hinter den Erwartungen zurück. Doch das muss sich ja nicht zwangsläufig auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln. Ganz im Gegenteil sogar, denn in Japan schlägt sich Days Gone sogar besser als andere First Party-Hits von Sony.

Days Gone in Japan offenbar ein dicker Hit

Laut den Schätzungen des japanischen Famitsu-Magazins (via Gematsu) wurden in den ersten beiden Tagen nach dem Launch von Days Gone stolze 114.319 Exemplare des Open World-Spiels verkauft. Im direkten Vergleich mit anderen Sony First Party-Titeln schlägt sich Days Gone offenbar ziemlich gut.

So kam Media Crate damals auf 46.091 verkaufte God of War-Exemplare, während Horizon Zero Dawn im Launch-Zeitraum etwa 116,997 Einheiten absetzte. Bei diesen Vergleichen ist allerdings Vorsicht geboten, da sich die Methoden von Famitsu und Media Crate unterscheiden können und ohnehin nur auf Retail-Verkäufe eingehen.

Der Trend ist allerdings klar zu erkennen: Days Gone kommt bei Spielern deutlich besser an als bei der Fachpresse. Und das scheint sich für Sony auszuzahlen. Dass Days Gone in UK auf der Pole Position steht, hatten wir bereits berichtet.

Aber auch in den anderen Regionen innerhalb Europas hinterlässt Days Gone seine Spuren. Sowohl in Spanien, Italien als auch Frankreich steht Days Gone jeweils auf Platz 1 der Verkaufscharts. Auch in Deutschland hat Sony Bend einen guten Start hingelegt und machte es sich ganz oben auf dem Treppchen gemütlich. (via GfK Entertainment)

Gute Verkäufe machen Days Gone-Nachfolger wahrscheinlich

Und das könnte bedeuten, dass uns wohl ein Days Gone 2 in der Zukunft erwarten könnte. Schließlich hat Sony schon angedeutet, hier ein neues Franchises mit mehreren Ablegern starten zu wollen.

Seid ihr bisher zufrieden mit Days Gone?