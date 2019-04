Die ersten Verkaufszahlen zu Days Gone sind da und deuten auf einen guten Start des neuen PS4-Exklusivtitels hin. In Großbritannien konnte das Spiel die Release-Performance von anderen großen Titeln des bisherigen Jahres wie Resident Evil 2, Far Cry: New Dawn oder The Division 2 überholen (via Eurogamer).

Die Angaben beziehen sich lediglich auf die physischen Verkäufe. Dennoch bieten sie einen guten, ersten Anhaltspunkt für den Erfolg des Spiels und der kann sich durchaus sehen lassen. Nachdem viele Kritiker nicht unbedingt begeistert waren, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die Fans etwas positiver gestimmt sind.

God of War bleibt unangefochten. Auch wenn Days Gone besser gestartet ist, als die direkte Konkurrenz von 2019, konnte der Erfolg der vergangenen PS4-Exklusives God of War und Marvel's Spider-Man nicht erreicht werden. Zum Release verkaufte sich Kratos' Abenteuer 27% besser, als das Zombie-Spiel von Sony Bend.

Mortal Kombat 11 auf Platz 2

Was die Verkaufszahlen der letzten Woche angeht, folgt Mortal Kombat 11 von NetherRealm direkt hinter Days Gone. Auch das brutale Fighting Game legt damit auf den ersten Blick einen ordentlichen Start hin, allerdings sind die Zahlen im Vergleich zum Vorgänger doch etwas ernüchternd.

Mortal Kombat X verkaufte sich zum Release 2015 zwar 43,6 Prozent besser als der neue Ableger. Allerdings fehlen hier wie gesagt die digitalen Verkäufe. Da diese immer wichtiger werden, dürfte der Unterschied also insgesamt etwas weniger deutlich ausfallen.

Wo ist World War Z? Was die wöchentlichen UK-Charts angeht, ist die Entwicklung des Koop-Shooters World War Z interessant. Dieses konnte in der vorherigen Woche, also zum Release, jede Konkurrenz hinter sich lassen und landete auf Platz 1.

Eine Woche später sind die Verkaufszahlen allerdings direkt um 70 Prozent gesunken. Ein Faktor dürfte hier Days Gone gewesen sein, dass in einem ähnlichen Setting angesiedelt ist. World War Z ist somit von Platz 1 auf Platz 10 gerutscht.

Die UK-Charts der letzten Woche (Ende: 27. April)