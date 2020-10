Days Gone: Riesiges 25GB-Update vor PS5-Launch veröffentlicht

Satte 25 GB ist das neueste Update für Days Gone groß. Ihr könnt es euch bereits jetzt herunterladen, wenn ihr das Spiel auf eurer PS4 besitzt. Nach der Installation besitzt das Spiel die Versionsnummer 1.70.

Folgende Änderungen bietet das Update laut den Patch Notes:

Verbesserungen der Stabilität im Betrieb

Absturzprobleme behoben

Probleme mit Framerateabfall und Verzögerung behoben

Leistung und Stabilität

Außerdem wird das Action-Adventure offenbar darauf vorbereitet, auf der PS5 gespielt zu werden. Auf Sonys Next-Gen-Konsole nutzt Days Gone das Game-Boost-Feature, mit dem es noch flüssiger läuft und schneller lädt.

Days Gone wird als Teil der PS Plus Collection veröffentlicht. Diese könnt ihr euch kostenlos zum Launch der PS5 herunterladen, sofern ihr über ein PS-Plus-Abo verfügt. Enthalten sind 20 Spiele, darunter auch Days Gone. Mehr zur Collection erfahrt ihr hier:

Was ist Days Gone?

Die Welt nach der Pandemie: In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Deacon St. John, der zwei Jahre nach dem Ausbruch einer globalen Pandemie als Kopfgeldjäger durch die von den Freakern überrannten Orte zieht. Die Pandemie hat den Großteil der Menschheit ausgelöscht und einige in zombieartige Kreaturen verwandelt, die in Gruppen agieren und mehr Tier als Mensch sind.

Ihr erkundet eine riesige offene Spielwelt, in der ihr euch gegen dir Freaker zu Wehr setzen und eure verschollene Ehefrau finden müsst. Dazu nehmt ihr Missionen an, um euer Waffen und euer Bike aufzuwerten. Es muss aber nicht immer zu Kämpfen kommen. Auch Schleichen ist das dank der Stealth-Mechanik möglich.

Mehr zu Days Gone lest ihr in unserem Test:

Werdet ihr Days Gone auf der PS5 spielen? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch vom Update?