"Ihr werdet den Grafik-Unterschied schon sehen!" - Days Gone-Macher betonen, dass das Remaster auf PS5 ein neues Level erreichen soll - Fans sind skeptisch

Bend Studio äußert sich erneut zu den grafischen Verbesserungen des Days Gone-Remasters.

Biker und Freaker-Jäger Deacon St. John lässt schon einmal den Motor seines treuen Zweirads schnurren und macht sich bereit, Ende April in Days Gone Remastered noch ein weiteres Mal die Open World von Oregon unsicher zu machen. Neben einigen neuen Inhalten soll die Neuauflage für PS5, PS5 Pro und PC auch grafische sowie technische Verbesserungen mit sich bringen.

Erste Grafikvergleiche enttäuschten jedoch viele Fans und ließen sie nach dem Sinn des Remasters fragen. Nun meldet sich Bend zu Wort und sagt: "Ihr werdet den Unterschied schon erkennen!".

Die wichtigsten Infos zu Days Gone Remastered:

Release: 25. April 2025

25. April 2025 Plattformen: PS5, PS5 Pro, PC

PS5, PS5 Pro, PC Hinweis: Upgrade kostet 10 Euro, wenn ihr das PS4-Original besitzt, gilt nicht für PS Plus-Version

1:10 Erster Blick auf den neuen Days Gone-Modus Hordenangriff

Autoplay

Days Gone Remastered erreiche "auf der PS5 ein neues Grafik-Level"

Was sagt Bend Studio jetzt? Kevin McAllister, Creative und Product Lead bei Bend Studio hat sich vor wenigen Tagen auf dem offiziellen PlayStation Blog zum Days Gone-Remaster geäußert und spricht dabei auch kurz über die grafischen Verbesserungen, die das Upgrade mit sich bringen soll:

Die grafischen Verbesserungen, die wir vorgenommen haben – Ihr werdet den Unterschied sehen. Die Beleuchtung ist besser, die Schattenqualität ist besser, die Dichte des Nebels ist besser. Die Nacht erscheint jetzt dunkler; der Mond wirkt dabei natürlicher. Auch der blaue Himmel wirkt natürlicher – Days Gone ist ein sehr realistisch wirkendes Spiel. Und mit der PS5 haben wir das auf ein neues Level gehoben."

Bedenkt hierbei: Das sind natürlich hohe Töne, die ein Bend-Mitarbeiter auf einer offiziellen PlayStation-Website von sich gibt. Inwiefern das Days Gone-Remaster sich grafisch tatsächlich vom PS4-Original unterscheiden wird und ob sich das Upgrade letztendlich lohnt, wird sich erst noch zeigen. Spätestens am 25. April, wenn das Spiel auf den Markt kommt, sind wir schlauer.

Was kritisieren Fans? Erste Grafikvergleiche ließen Fans im Vorfeld eher enttäuscht zurück. YouTuber Cycu1 hat beispielsweise in einem Vergleich vor einigen Monaten nur geringfügige grafische Veränderungen festgestellt, bei denen wir Unterschiede nur mit der Lupe erkennen können. Viele Fans hinterfragten daraufhin den Sinn des Remasters.

Aber fairerweise müssen wir hier betonen, dass bei besagtem Video die originale PC-Version von Days Gone (mit maximalen Einstellungen) mit dem State of Play-Trailer des Remasters miteinander verglichen wurde. Am Ende des Tages dürften die Unterschiede zwischen der PS4- und der PS5 (Pro)-Fassung etwas größer ausfallen. Ob sie dann auch so groß sind, wie Bend beteuert, werden wir sehen.

Days Gone Remastered - Das steckt außerdem in der Neuauflage

Neben den versprochenen grafischen und technischen Verbesserungen hat das Remaster des Open World-Abenteuers unter anderem einen komplett neuen Modus im Gepäck: Den Hordenangriff. Was euch dabei genau erwartet, erklärt euch Kollege hier:

Mehr zum Thema Days Gone bekommt auf PS5 neuen Modus: So spielt sich Hordenangriff von Dennis Michel

Folgende Neuerungen bringt das Upgrade ebenfalls mit sich:

Permadeath-Modus

Speedrun-Modus

neuer und verbesserter Fotomodus, unter anderem jetzt mit mehr Lighting-Optionen und Tag-/Nacht-Switch

DualSense- und PSVR 2-Support

neue Accessibility-Optionen (u.a. FoV-Slider)

Das Remaster soll zudem in zwei unterschiedlichen Grafik-Modi spielbar: 30 fps in 4K zum einen und 60 fps in 1440p zum anderen.

Was ist eure Meinung zur Days Gone-Neuauflage? Werdet ihr das Remaster spielen?