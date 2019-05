Days Gone - Der Brecher: So besiegt ihr den stärksten Freaker

Neben den Freaker-Horden gibt es eine Gefahr in der Welt von Days Gone, die ihr so schnell nicht vergesst. Die Rede ist von den muskelbepackten, riesigen Brechern (engl. Breaker). Für alle, die sich an dem Kampf bislang die Zähne ausbeißen, haben wir hier ein paar Tipps & Tricks für euch.

Spoiler-Warnung: Der Guide beinhaltet Infos bis zum ersten Aufeinandertreffen mit einem Brecher während der Hauptstory.

So besiegt ihr den Brecher

Euer erstes Treffen mit dem Riesen habt ihr während der Story-Mission 'Die ganze Nacht spielen' aus der Questreihe 'Er ist mein Bruder'. Hier sollt ihr für euren Kumpel Boozer Antibiotika aus einem abgestürzten Flugzeugwrack holen. Dumm nur, dass der Ort von dem bis dato stärksten Gegner im Spiel bewacht wird, dem Brecher.

1.) Die Vorbereitung

Bevor ihr die Mission angeht, solltet ihr neben Molotow-Cocktails, ausreichend Heilung in Form von Verbänden und Medikits auch eine Waffe im Gepäck haben, mit der ihr speziell auf mittlere bis große Distanz ordentlich Schaden austeilt.

Am Ort des Geschehens angekommen, prägt euch die Umgebung zunächst gut ein. Seid ihr leise, bemerkt euch der Brecher nicht. Am Boden findet ihr eine große Menge an Munition und Bärenfallen. Letztere lohnt es zu entschärfen und in strategisch günstigen Positionen aufzustellen. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch mit Fallen machen, die ihr bereits gefunden habt.

2. Der erste Angriff

Bevor euch der Brecher bemerkt, könnt ihr ihm bereits wortwörtlich einheizen. Lauert er am Boden, schmeißt aus sicherer Entfernung einen Molotow-Cocktail auf ihn. Alternativ könnt ihr mit einem Scharfschützengewehr einen Headshot landen. Im Anschluss solltet ihr jedoch eure Beine in die Hand nehmen, denn jetzt beginnt der eigentliche Kampf gegen den wütenden Muskelberg.

3.) Nutzt die roten Boxen

Rund um das Flugzeug verteilt findet ihr meist an Felsen gelehnt rote Boxen. Ein Treffer genügt und sie explodieren. Lockt den Brecher in ihre Nähe und feuert am besten mit der Pistole auf die Kisten. Der Brecher wird daraufhin weggeschleudert und büßt ein gutes Stück seiner Lebensleiste ein. Den Vorgang wiederholt ihr, bis keine Box mehr vorhanden ist. In der Hektik lohnt es sich zudem für den einen gezielten Treffer den Fokus zu aktivieren, um den richtigen Moment nicht zu verpassen.

4.) Macht eure Größe zum Vorteil

Der Brecher ist von stattlicher Statur, die ihn im Nahkampf einen großen Vorteil beschert. Seine Größe hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. So passt er nicht durch jede Öffnung im Kampfgebiet, durch die sich Deacon hindurchzwängen kann.

Der Koloss ist sehr schnell und eure Ausdauer begrenzt. Prägt euch daher die Stellen ein, die nur Deacon passieren kann. Seid ihr erst entkommen, bleibt euch genug Zeit, um in Ruhe euren nächsten Schritt zu planen.

5.) In der Falle

Erinnert ihr euch noch an die Fallen, die ihr vorab strategisch geschickt im Gebiet platzieren solltet? Habt ihr den Brecher auf der Flucht in eine hineingelockt, bleibt euch genug Zeit, um mit eurer besten Waffe ordentlich Schaden auszuteilen.

Unsere Strategie

Im folgenden findet ihr den exakten Weg, wie wir den Bossgegner zu Fall gebracht haben:

Bärenfallen im Kampfgebiet entschärfen

Den Kampf mit einem gezielten Molotow starten

Alle roten Kisten zur Explosion bringen

Den Schlitz in der Felswand nutzen, um Zeit zu gewinnen

Eine Bärenfalle platzieren

Den Brecher in die Falle locken

Ihm mit der Maschinenpistole den Rest geben

Wir hoffen, wir konnten euch den Kampf mit diesen Tipps ein wenig erleichtern. Habt ihr selbst noch Vorschläge, wie der Koloss zu besiegen ist, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren.

Wie habt ihr den Brecher besiegt?