'Days Gone 2 oder ich werfe meine PS5 weg' - Days Gone-Macher machen Fans mit Teaser wuschig

Dass ein Days Gone 2 kein grünes Licht bekommen hat, ist für viele Fans kein Grund, die Hoffnung aufzugeben.

Auch wenn das Open World-Zombie-Abenteuer Days Gone zum Release eher durchwachsene Kritiken einstecken musste, hat sich der Titel inzwischen doch fast zu so etwas wie einem kleinen Kult-Hit gemausert, an dem viele Fans noch hängen. Dennoch wird es keine Fortsetzung geben, wie Entwickler Bend Studio bereits 2021 bestätigte.

Für viele Fans ist das aber kein Grund, komplett aufzugeben. Sogar ein simpler Tweet von Bend Studio heizt jetzt wieder die Diskussionen an und lässt auch die ein oder andere Hoffnung wieder aufleben. Aber freut euch lieber nicht zu früh.

Days Gone-Macher setzen einen unschuldigen Tweet ab und Fans gehen steil

Darum geht's: Der besagte Tweet ist schlicht mit dem Wort "Montag" betitelt und zeigt einfach nur eine Arbeitsmappe und einen Kugelschreiber mit dem Logo der PlayStation Studios und Bend Studio. Soweit, so unverfänglich.

Viele Fans sehen das allerdings als versteckten Hinweis, das die Days Gone-Macher*innen hier eine baldige Ankündigung anteasen – nämlich am nächsten Montag, was der 24. April wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Alles nur Wunschdenken? Allerdings gibt es hier auch Punkte, die gegen eine Ankündigung sprechen. Allen voran, dass der Tweet selbst an einem Montag abgesetzt wurde, also einfach eine Beschreibung für einen typischen Arbeitstag nach dem Wochenende beim Studio sein könnte.

Fans hält das aber unter dem Tweet und auf Reddit nicht davon ab, wild zu spekulieren. Viele hoffen gar weiterhin auf eine Überraschungsankündigung für ein Days Gone 2. "Days Gone 2 oder ich werfe meine PS5 weg.", schreibt ein Fan unter dem Tweet.

Andere rechnen dagegen mit einem Reveal von Bend Studios neuer IP. Bislang ist dazu nur bekannt, dass es ein Multiplayer-Titel wird, der auf den Open World-Systemen von Days Gone basieren soll. Manche Fans zeigen sich allerdings auch skeptischer: "Ich bezweifle, dass sie ihr neues Spiel so enthüllen würden. Das würde man sich doch wahrscheinlich für einen PS Showcase aufheben, oder?", gibt etwa User ssk1996 auf Reddit zu Bedenken.

Wie geht es mit Days Gone weiter?

Nach offiziellen Aussagen brauchen wir also weiterhin nicht auf ein Days Gone 2 hoffen und auch eine Überraschungsankündigung am nächsten Montag wirkt höchst unwahrscheinlich. Das bedeutet aber nicht zwingend das Ende des Franchises. Einem Leak zufolge könnten wir zumindest noch eine filmische Umsetzung des Zombie-Abenteuers um Deacon St. John erhalten. Aber auch das ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Was würdet ihr euch als nächste Ankündigung von Bend Studio wünschen?