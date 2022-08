Days Gone bekommt keinen zweiten Teil, dafür aber wohl eine Filmumsetzung

Die Fan-Träume rund um eine Fortsetzung des Zombie-Abenteuers Days Gone sind in diesem Jahr zerplatzt. Stattdessen arbeitet das Entwicklerstudio Bend Studio nun an einer neuen IP, die auf den Open World-Systemen aus Days Gone basieren wird.

Doch das Days Gone-Franchise scheint noch nicht ganz abgeschrieben zu sein. Sollten die Gerüchte des Deadline-Magazins stimmen, so könnten wir dem Protagonisten Deacon St. John bald in anderer Form begegnen.

Days Gone bekommt eigene Verfilmung

Was ist das Gerücht? Das Deadline-Team will erfahren haben, dass Sony PlayStation Productions an einer Verfilumg von Days Gone arbeitet. Der Film soll sowohl von PlayStation Productions als auch von Vendetta Productions produziert werden. Als Drehbuchautor fungiert Sheldon Turner, der schon für Filme wie X-Men: First Class das Drehbuch geschrieben hat.

Worum wird es im Film gehen? Der Days Gone-Film wird wohl die Geschichte des gleichnamigen Videospiels nacherzählen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Deacon St. John, der in einer von Zombies durchseuchten Welt überleben muss und auf der Suche nach seiner verschollenen Partnerin ist. Besonders markant ist sein Motorrad, mit dem er durch die Gegend reist.

Days Gone hat sogar einen PC-Port bekommen:

Der Film soll die Reise von Deacon gut in Szene setzen. Laut Deadline soll der Film eine "Liebeserklärung an Motorrad-Filme" werden, weshalb das Reisen im Film wohl eine größere Rolle spielen wird.

Der Schauspieler für Deacon steht bereits fest. Kein geringerer als Sam Heughan soll in die Rolle des Protagonisten schlüpfen. Den Schauspieler kennen wir bereits aus der TV-Serie Outlander oder Filmen wie Bloodshot.

Diese Sony-Filme kommen in Zukunft

Mit Days Gone arbeitet Sony hinter verschlossenen Türen an einer Vielzahl von Videospiel-Verfilmungen. Zu den Videospielen, an deren Verfilmung ebenfalls gearbeitet wird, zählen God of War, Horizon Zero Dawn und Gran Turismo. Auch The Last of Us und Ghost of Tsushima sollen wohl bald über die Kinoleinwände laufen.

Der Uncharted-Film hat bereits gezeigt, wie die kommenden Videospiel-Verfilmungen aussehen werden. Die Kritiken für den Film reichten von "sehr spaßig" bis hin zu "Fehlbesetzung". Es bleibt abzuwarten, wie sich der Days Gone-Streifen schlagen wird, wenn er in den heimischen Kinosälen zu sehen ist.

Was erwartet ihr von einer Verfilmung von Days Gone?