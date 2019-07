Days Gone: Mini-Update 1.26 nachgeschoben, Download jetzt live

Das letzte Days Gone-Update ist erst ein paar Tage alt, doch offenbar gibt es bereits wieder Bedarf für eine neue Version des PS4-Spiels. Mit dem Update 1.26 erhält Days Gone den insgesamt 14. Patch - doch dieses Mal müssen Fans zum Glück keinen großen Download ertragen.

Wie groß ist Update 1.26? Im Grunde handelt es sich hier nicht um ein größeres Update, sondern nur um einen kleinen Hotfix, der Probleme mit der Version 1.25 ausmerzen soll, das die erste Bike-Herausforderung brachte. Daher ist der Download mit knappen 139 MB auch sehr handlich geraten.

Und was steckt drin? Neue Features gibt es keine, aber das wäre bei der geringen Größe auch kaum möglich. Stattdessen ist Update 1.26 einzig und allein auf eine Sache getrimmt: Verbesserung der allgemeinen Stabilität.

Sprich: Weniger Bugs und Glitches, die Days Gone noch immer hier und da mit sich herumträgt.

Sony Bend unterstützt Days Gone weiterhin

Auch wenn das Update jetzt nicht viel zu bieten hatte, soll das nicht heißen, dass Sony Bend nichts mehr mit Days Gone vorhaben. Aktuell befeuern sie das PS4-exklusive Zombie-Abenteuer mit neuen Gratis-Herausforderungen. Auch ein Survival-Modus hat es schon ins Spiel geschafft. Mal schauen, was uns in Zukunft erwartet.

Gibt es noch Sachen, die ihr euch für Days Gone wünschen würdet?