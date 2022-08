Dead Island 2 ist zurück! Release und neue Bilder geleakt

Bereits vor wenigen Wochen sprachen erste Insider von einem zeitnahen Release des lange in der Versenkung verschwundenen Zombie-Spiels. Jetzt, wenige Tage vor der gamescom, ist das konkrete Release-Datum samt PS4-Packshot und weiteren Bildern von Dead Island 2 geleakt, das wohl nach wie vor auch für PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Wann soll Dead Island 2 nach Leak erscheinen? Angegeben wird als Release der 03. Februar 2023. Damit könnte uns unter anderem mit Hogwarts Legacy, Forspoken und dem Remake von Dead Space ein erneut starkes erstes Quartal erwarten.

Die neuen Bilder zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Offizielle Ankündigung steht wohl kurz bevor

Woher stammt der Leak? Kein unbekannter Insider, kein kleineres Outlet, vielmehr wurde das neue Lebenszeichen von Dead Island 2 auf Amazon geleakt. Hier waren für das Actionspiel sogar für kurze Zeit bereits die Vorbestellungen der Day 1 Edition für PS4 und Xbox One möglich.

Da die Infos bereits sehr konkret und glaubhaft wirken, ist davon auszugehen, dass eine offizielle Ankündigung von Entwickler Dambuster Studios in Kürze erfolgt. Sehr wahrscheinlich ist ein Auftritt während der Open Night Live im Rahmen der gamescom. Was euch auf dem Showevent erwartet, lest ihr hier:

gamescom 2022 Opening Night Live zeigt über 30 Spiele

Die lange Reise von Dead Island 2

Angekündigt wurde Dead Island 2 bereits während der E3 2014 mit einem der wohl legendärsten Spiele-Trailer aller Zeiten, den ihr euch oben nochmal anschauen könnt. Ein Jahr später trennte sich jedoch Publisher Deep Silver vom deutschen Entwickler Yager und übergab das Zepter 2016 an Sumo Digital, 2019 dann an Dambuster, ehe es für lange Jahre still um das Zombiespiel wurde. Zwar gab es immer wieder kleine Lebenszeichen, konkrete Infos blieben jedoch aus.

Die Dead Island-Serie ist seit Erscheinen des Erstlings im Jahr 2011 für brachiale Action aus der Ego-Perspektive bekannt, die uns in erster Linie Zombies mit allerlei Nahkampfwaffen schnetzeln lässt. Mit Dead Island Riptide von Dying Light-Entwickler Techland wurde die Geschichte 2013 fortgesetzt.

Freut ihr euch auf den Release von Dead Island 2 und denkt ihr, die lange Wartezeit könnte sich gelohnt haben?