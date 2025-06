Death Stranding 2: Diese 7 Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Steuerung, Kamera und mehr

Diese Einstellungen empfehlen wir euch für Death Stranding 2.

Death Stranding 2 ist sowohl spielerisch als auch technisch eines der aktuell besten Spiele für eure PS5 und speziell den Fans des Vorgängers können wir es nur wärmstens empfehlen. Damit ihr beim Blick in die Einstellungen nicht den Überblick verliert und noch etwas mehr Spielspaß aus dem Open World-Abenteuer herauskitzelt, geben wir euch noch ein paar Tipps mit auf den oft felsigen Weg durch das australische Outback.

Schwierigkeitsgrad

unsere Empfehlung: Normal

Ihr habt die Wahl zwischen vier Schwierigkeitsgraden und keine Sorge, auch nach Spielbeginn könnt ihr den Grad der Herausforderung jederzeit ändern. Für alle, die sich rein auf die Story oder das Ausliefern konzentrieren möchten, gibt es auch einen Story-Modus, der seinem Namen wahrlich alle Ehre macht.

Empfehlen würden wir euch den dritten beziehungsweise den "Normalen" Schwierigkeitsgrad, den wir allerdings gemessen an anderen Actionspielen eher zwischen leicht und normal einordnen würden. Gegner gehen nach ein paar gezielten Schüssen zu Boden und generell hält Sam ordentlich was aus – erst recht, wenn ihr ausreichend Blutbeutel in der Vorratstasche habt.

Gestört hat uns das allerdings wenig, da wir die Action-Passagen mehr als Auflockerung empfinden und das Ausliefern der Fracht für uns klar im Vordergrund steht. Wollt ihr hingegen eine größere Herausforderung, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ohne Zögern direkt auf "Gnadenlos" stellen.

Ob ihr Stealth-Takedowns durchführt, Gegner komplett ignoriert oder wie Rambo durchs Lager fegt, ist größtenteils euch überlassen.

Offline- oder Online-Modus

zu finden unter: Spieleinstellungen > Allgemein > Anmeldung beim Start

Spieleinstellungen > Allgemein > Anmeldung beim Start unsere Empfehlung: An

Wie bereits im Vorgänger, könnt ihr andere Spieler*innen zwar nicht sehen, jedoch ihre Konstruktionen und hinterlassenen Gadgets bei eingeschalteter Online-Funktion nutzen – zumindest in Gebieten, die mit dem chiralen Netzwerk verbunden sind.

Seid ihr mit den Servern verbunden, wird Sams Reise durch unwegsames Gelände dank bereits gebauter Brücken oder hinterlassenen Leitern oder Kletterseilen deutlich angenehmer. Wir haben den gemeinsamen Ausbau der Straßennetze zudem sehr genossen, da so ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl aufkommt, das es so in kaum einem zweiten Spiel gibt.

Wollt ihr jedoch die pure Herausforderung, könnt ihr Death Stranding 2 auch offline spielen.

Im Online-Modus findet ihr viele hilfreiche Konstruktionen von anderen Personen, wie Brücken oder Leitern.

Grafikmodus

unsere Empfehlung: Priorität Leistung konstante 60 fps, bei einer Auflösung von 1440p

Priorität Leistung

Death Stranding 2 ist sowohl optisch – gemessen am detaillierten Äußeren der Charaktere und mit Blick auf die Open-World – als auch technisch eines der aktuell besten PS5-Spiele. Der Leistungsmodus bietet dabei konstante Framerate von 60 fps sowie eine scharfe Auflösung von 1440p.

Daher ist er unsere erste Wahl, für eine noch schärfere Grafik mit mehr Details in der Distant könnt ihr aber auch in den Qualitätsmodus schalten, dann wird jedoch die Bildwiederholrate halbiert.

Spielt ihr auf der PS5 Pro, könnt ihr ebenfalls bedenkenlos zum Leistungsmodus greifen, in dem das Bild im direkten Vergleich zur Standard-PS5 bei konstanten 60 fps noch schärfer dargestellt wird.

HDR/Helligkeit

HDR: Ein

Ein HDR-Lichtstärkeeinstellung: 4 oder 3

Kommen wir zum zweiten Punkt, mit dem ihr neben dem Grafikmodus die Optik von Death Stranding 2 verbessern könnt: HDR.

Hier gibt die Standardeinstellung – bei uns 5 – bereits einen soliden Wert vor. Um Schatten noch etwas stärker abzudunkeln und einen stärkeren Kontrast zu beleuchteten Stellen zu erzeugen, würden wir euch jedoch empfehlen, den Wert um einen Punkt, maximal zwei zu reduzieren.

Wie ihr HDR auf eurer PS5 generell korrekt einstellt, hier entlang!

Standard Empfehlung

Kamerageschwindigkeit

Vertikale Geschwindigkeit: 70-80

70-80 Horizontale Geschwindigkeit: 70-80

Standardmäßig ist die Kamera recht langsam eingestellt, was sich für unseren Geschmack etwas träge anfühlt. Wir empfehlen euch daher beide Einstellungen um 20-30 Punkte zu erhöhen.

Wichtig ist jedoch, dass ihr euch mit der Geschwindigkeit wohlfühlt. Daher probiert lieber etwas herum, bevor ihr euch auf einen konkreten Wert festlegt.

Tastenhaltedauer

zu finden unter: Steuerung > Minimale Tastenhaltedauer

Steuerung > Minimale Tastenhaltedauer unsere Empfehlung: 3

Ob ihr Leitern auslegt oder Terminals benutzt – senkt ihr den Standardwert (5) leicht, fühlen sich eure Eingaben etwas präziser an. Achtet jedoch darauf, den Wert nicht zu weit herunterzuschrauben, da es sonst passieren kann, dass kurze Fehleingaben direkt umgesetzt werden.

Gedrückt halten oder Umschalten

zu finden unter: Steuerung > Steuerung fürs Bereitmachen von Waffen oder Konstruktionen

Steuerung > Steuerung fürs Bereitmachen von Waffen oder Konstruktionen unsere Empfehlungen: Gedrückt halten

Im Sinne der Barrierefreiheit ist es toll, dass wir beispielsweise den Waffen-Zielmodus mit nur einem Tastendruck auf L2 aktivieren können. Generell würden wir euch aber empfehlen hier die Standardeinstellung zu nutzen, da somit das gewohnte Shooter-Feeling aufkommt und ihr schnell reagiert, beispielsweise um Feinde schneller ins Visier zu nehmen oder vor Beschuss zu fliehen.

Death Stranding 2 im Test: Die PS5 hat ein neues Open World-Meisterwerk von Dennis Michel

Generell gibt euch Death Stranding 2 noch zahlreiche weitere Optionen zur Hand, um speziell Kamera- und Controller-Einstellungen an eure Bedürfnisse anzupassen. Aus unserer Sicht hat Kojima Productions bei der Wahl der Standardeinstellungen aber schon sehr gute Vorarbeit geleistet.

Ob euch beispielsweise die voreingestellten Deadzones taugen oder ihr die Vibrationsintensität lieber noch etwas abschwächt, ist sehr individuell. Sollte euch beim Spielen ein Punkt störend auffallen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihr ihn feinjustieren könnt. Gleiches gilt beispielsweise auch für das HUD oder auch die voreingestellten Filter auf der Map.

Das waren unsere Tipps. Habt ihr selbst noch eine Einstellung, die ihr empfehlen könnt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei Sams zweitem Abenteuer.