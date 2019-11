Death Stranding trifft auf Days Gone: Finaler Patch bringt BB-Tank & mehr

Das neueste und letzte Feature-Update für Days Gone dürfte insbesondere Death Stranding-Fans freuen: Die Entwickler beider Spiele spendieren den Titeln ein kleines Crossover. Ihr könnt ab sofort auch in Days Gone euer BB immer dabei haben. Nur für den Fall, dass ihr euch schon so sehr dran gewöhnt habt, dass ihr auch in anderen Spielen nicht mehr auf den kleinen Begleiter verzichten wollt. Allerdings warnt es euch wohl nicht vor Zombies, Verzeihung, Walkern, äh, ich meine natürlich vor Freakern.

Days Gone bekommt im letzten Features-Patch 1.60 Death Stranding-Inhalte

Zur Feier des Releases von Death Stranding hält das neue, aktuell noch PS4-exklusive Hideo Kojima-Spiel auch in der Postapokalypse von Days Gone Einzug. Ihr könnt eine ganze Reihe an Extras ergattern, die mehr als nur eine Hommage an Death Stranding sind.

Support beendet: Beim Patch 1.60 handelt es sich um das letzte Features-Update für Days Gone. Der lange und stetige Support für das Open World-Spiel nimmt damit ein Ende. Aber es gibt nicht nur nette Death Stranding-Inhalte.

Patch 1.60 - das steckt drin:

Ihr könnt Horden, Camps und Infestation Zones jetzt zurücksetzen, wenn ihr die jeweiligen Herausforderungen zu 100 % abgeschlossen habt

Death Stranding-Tanks, Decals und Basis-Farbe

Einige generelle Bugfixes

Neue Zieloption

Hoher Kontrast-Modus für HUD-Elemente

Hier könnt ihr euch die Motorrad-Tanks im Death Stranding-Look anschauen:

With the release of our 1.6 patch and tomorrow's launch of Death Stranding, we added new #DeathStranding themed bike tanks, decals, and a frame paint! Download our latest patch and check it out! #DaysGone pic.twitter.com/Re42BhzA9Q — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 7, 2019

Das PS4-exklusive Days Gone ist seit Ende April erhältlich. Death Stranding erscheint heute zeitexklusiv für die PS4 und soll nächstes Jahr auch auf den PC kommen. Zum Test bitte hier entlang.

Alles, was ihr sonst zu Death Stranding wissen müsst, findet ihr hier: