Heute ist das Review-Embargo für Death Stranding gefallen und das bedeutet, dass jeder seine Meinung zu Hideo Kojimas neuem Spiel veröffentlichen darf. Was ich von Death Stranding halte, dürft ihr natürlich auch in meinem Test nachlesen. Aber das bedeutet auch, dass es wieder neue, kleinere Entdeckungen zum Spiel gibt, die jetzt geteilt werden.

Horizon Zero Dawn-Macher haben bei Death Stranding mitgeholfen

Eines dieser Details ist zum Beispiel, dass nicht nur die Entwickler des neugegründeten Kojima Production-Studios an Death Stranding beteilligt waren. Laut den Credits, die nach Spielende über den Bildschirm flimmern, haben auch mehr als 70 Mitarbeiter von Guerrilla Games bei der Produktion geholfen. (via GamingBolt)

Zwar war bekannt, dass Kojima auf die Decima-Engine zurückgreift, aus der auch Horizon Zero Dawn hervorgegangen ist, doch offenbar gab es hier noch mehr Hilfestellung von Sonys First Party-Studio. Unklar ist aber, in welchem Umfang das Guerrilla Games-Team an Death Stranding beteiligt war.

Offenbar hat die Unterstützung dem Spiel aber sehr gut getan, denn gerade die fast schon "naturbelassene" Spielwelt von Death Stranding macht einiges her.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem GamePro-Test: