Death Stranding - Patch 1.05 draußen & das verändert sich

Hideo Kojima und sein Team haben den ersten Patch für Death Stranding nach Veröffentlichung des Spiels herausgebracht. Bereits in unserem Test konnten wir keine großen Mängel an der Technik feststellen, weswegen unsere Hoffnungen bei Update 1.05 auf neuen Features, wie beispielsweise einem Foto-Modus lagen.

Wie groß ist der Patch? Wie zuletzt müsst ihr lediglich 1GB herunterladen

Hingegen unserer Hoffnung verbirgt sich hinter dem Patch jedoch nur eine leichte Verbesserung der Performance. So lautet der Text im Update-log:

"Various performance improvements"

Wie so oft gilt, was genau verbessert wurde, ist nicht bekannt. Daher die Frage an euch:

Habt ihr aktuell beim Spielen in Bereichen des Spiels noch Probleme mit der Technik?

Mehr zu Death Stranding: