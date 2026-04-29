Diablo 4: Bester Hexenmeister-Build - Die stärkste Skillung zum Leveln und die ersten Qualstufen

Hexenmeister sind etwas komplexer, als andere Klassen. Daher solltet ihr euch zu Begin auf ein Element beschränken.

Der Hexenmeister dürfte mit dem neuen Addon die wohl komplexeste Klasse in Diablo 4 sein. Mit zwei Ressourcen, vielen neuen Fähigkeitskategorien, flexibler Klassenmechanik und zwei Formen braucht ihr etwas Einarbeitungszeit, um die Möglichkeiten der Klasse auszunutzen.

Mit dem Feuerteufel-Build hab ihr allerdings einen vergleichsweise einfachen Einstieg, der trotzdem ordentlich Power hat und mit einer einzigen Explosion den Bildschirm leer räumt. Dabei beschränken wir uns auf einen besonderen Aspekt des Hexenmeisters: Höllenfeuer.

Herausgekommen ist ein Build, mit dem ihr eure Gegner permanent mit Feuer entzündet und der mit der Zeit so stark wird, dass ihr auf Stufe 40 alle paar Sekunden regelrecht mit Atombomben um euch werft.

11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Autoplay

Fähigkeitenverteilung

Wir präsentieren euch alle Fähigkeiten in ihrer Gänze. Beim Leveln solltet ihr aber darauf achten, dass die zusätzlichen Talente und Morphs erst nach und nach freigeschaltet werden. Sobald sie verfügbar sind, steckt direkt einen Punkt hinein, bevor ihr bestehende Talente verstärkt.

Basis

Schmelzbombe 15/15 Zorn Niederschlag Schwefelmörser



Kern

Sengender Schrei 15/15 Kostenreduktion Schwefelhunger Schädelspalter



Erzfeind

Infernaler Hauch 15/15 Eskalierender Schaden Kostspieliger Schaden Dämonischer Atem



Siegel

Siegel des Chaos 1/15 Dauer von Unberechenbarkeit Wirkungen mit Unberechenbarkeit Höllenfeueraura



Ultimativ

Apokalypse 15/15 Doppelexplosion Geteilter Schaden Ruinbombe



Ihr solltet Punkte nach folgender Priorität setzen, sobald ihr die Fähigkeit freigschaltet habt:

Apokalypse > Infernaler Hauch > Sengender Schrei >Schmelzbombe

Alle restlichen Punkte könnt ihr in Siegel des Chaos packen.

Seelensplitter

Ihr merkt bestimmt, dass wir eine Fähigkeitskategorie ausgespart haben. Das liegt daran, dass ihr über eine Quest auf Level 15 Zugang zu vier unterschiedlichen Dämonen bekommt. Sie sind auf eurer Leiste und permanente Begleiter, haben aber auch eine aktive Fähigkeit.

Abodian wird kurz zum Reittier und springt dann mit einer Explosion in Feinde. Das zählt alles zu den Stacks eurer Ruinbombe.

Für den Feuerteufel-Spielstil empfehlen wir euch den Vorpostensplitter, mit dem euch der Dämon Abodian zur Verfügung steht. Der verstärkt eure Dämonengestalt mit zusätzlichen Beschwörungen.

Das wirkt auf den ersten Blick unnütz, da wir nicht die Dämonengestalt als ultimative Fähigkeit nutzen. Aber zum einen bekommt ihr eine fantastische Bewegungsfähigkeit, wenn ihr Abodian ruft. Zum anderen verwandelt ihr euch mit dem Morph Dämonischer Atem in einen Dämon, den ihr ab Stufe 36 skillen könnt.

Anfangs macht der Dämon keinen Sinn. Aber mit Stufe 36 beschwört ihr einen zusätzlichen Dämon der Feuer spuckt und damit auch für eure Ruinbombe zählt.

Beim Fragment habt ihr die Wahl. Fragment des Wächters verstärkt den Dämonischen Atem und verlängert seine Dauer. Fragment der Höllengarde verstärkt Abodian selbst und ihr verteilt zusätzliche Schwefel.

Die Skillung im Detail

Schmelzbombe mag nicht sonderlich spektakulär sein, erfüllt aber anfangs ihren Zweck zum Zornaufbau. Durch Niederschlag und Schwefelmörser wird der Skill später zu einem echten Bosskiller. Ersteres betäubt Feinde – sogar zu 100 % mit “Unberechenbarkeit” – und mit Zweiterem erzeugt ihr Schwefel, also zusätzliche Bomben, die ihr zünden könnt.

Dafür braucht ihr Sengender Schrei. Die Fähigkeit macht nicht nur guten Schaden, prallt von Wänden ab und trifft mit Schädelspalter mehrfach, sondern lässt dank Schwefelhunger auch Schwefel explodieren.

Euer Infernaler Hauch verwandelt euch in einen Dämon, der Feuer spuckt und mit eurem Splitter zusätzliches Feuer beschwört.

Infernaler Hauch verursacht in kurzer Zeit viele Treffer, was uns später noch nützt. Zusätzlich aktiviert er mit Dämonischer Atem die “Dämonengestalt” und ist sehr günstig, wenn ihr im Zustand “Unberechenbar” seid. Dazu beschwört ihr dank dem Seelensplitter noch einen Begleiter.

Doch wie bekommt man denn nun diese “Unberechenbarkeit”? Unberechenbar werdet ihr mit dem Siegel des Chaos. Das ist anfangs noch etwas fummelig, aber mit Höllenfeueraura folgt es euch, sodass ihr den Effekt kaum verliert – besonders mit Dauer von Unberechenbarkeit.

Herzstück der Skillung ist aber Apokalypse. Die macht guten Schaden, hat aber eine lange Abklingzeit. Das umgehen wir ab Stufe 40 mit Ruinbombe. Damit sammeln eure Höllenfeuer-Fähigkeiten Stacks von Ruin. Habt ihr 100 erreicht, werft ihr die Bombe – komplett ohne Abklingzeit.

Eine volle Ruinbombe füllt den gesamten Bildschirm und mit den richtigen Talenten trifft sie mehrfach.

Hier zählen alle Treffer mit Höllenfeuer-Fähigkeiten. Also jeder Schwefel, jeder Treffer von Infernaler Hauch oder die kleinen Schädel von Sengender Schrei. Meistens braucht ihr nur wenige Sekunden, um die 100 zu erreichen.

Spielstil

Mit diesem Spielstil kamen wir locker bis Qual 5:

Reitet mit Abodian in den Kampf

Aktiviert euer Siegel, damit ihr unberechenbar seid

Spammt Sengender Schrei

Haltet den Dämon von Infernaler Hauch aktiv

Zündet die Ruinbombe bei 100 Stacks Ruin

Bei Bossen könnt ihr ruhig Infernaler Hauch gedrückt halten. Werft ansonsten mehrere Schmelzbomben und entzündet dann den Schwefel mit Sengendem Schrei.

Ausrüstung

Der legendäre Aspekt, mit dem ihr aus Schwefel Lavabecken beschwört erhöht euren Schaden massiv.

Der Build funktioniert komplett ohne zusätzliche Ausrüstung. Aber alles, was Höllenfeuerfähigkeiten verbessert, sowie Ausrüstung mit erhöhtem Feuerschaden treiben den Build auf die Spitze.

Zusätzlich gibt es einen Aspekt, der Schwefel in Lavabecken verwandelt. Die Schadens-Ticks dieser Becken stacken Ruin schneller hoch. Solltet ihr diesen Aspekt finden, nutzt ihn unbedingt. Dann reichen bei Bossenmeistens ein paar Schwefelbomben, die ihr mit einem Schrei entzündet.