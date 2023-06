Diablo 4-Spieler erreicht Level 100 ohne Waffenschaden und killt einfach alles, obwohl er AFK ist

Der Druide hat eine besondere Fähigkeit, mit der er ohne Waffen angreift.

YouTuber und Twitch-Streamer Rob2628 hat uns in der Vergangenheit damit beeindruckt, dass er als erster Diablo 4-Spieler Stufe 100 erreicht hat. Der Spieler hatte dafür einen Exploit ausgenutzt, mit dem er den Champion’s Demise-Dungeon mehrere Male spielen konnte.

Nun zeigt er einen weiteren Trick, mit dem er als Druide Gegner besiegen kann, ohne seine Waffe zu zücken. Der Streamer könnte theoretisch sogar seinen Controller beiseitelegen und die besondere Fähigkeit die Arbeit verrichten lassen.

Diablo 4: Gegner töten ohne Waffenschaden – So geht’s

In einem Video stellt Rob2628 die Dornen-Fähigkeit des Druiden vor. Dadurch erleiden Gegner Schaden, wenn sie uns direkt angreifen. Das Ziel ist es also, den Dornenschaden auf das Maximum zu erhöhen, wie im folgenden Video zu sehen ist:

Was benötige ich dafür? Es gibt einen Aspekt, die alle Spieler*innen in ihren Dornen-Build einbauen sollten. Damit die Dornen-Fähigkeit nicht nur den Angreifer selbst, sondern auch die umliegenden Gegner trifft, muss der „Nadelfeurige Aspekt“ auf einem Ausrüstungsteil vorhanden sein. Dadurch besteht eine bis zu 80-prozentige Chance, den Schaden vom Dornenangriff in einen Flächenschaden umzuwandeln.

Zusätzlich sollten passive Fähigkeiten wie Wutausbruch und Steinhart ausgewählt werden, um den Dornenschaden zu erhöhen. Zusätzlich sollten Druiden mit der Dornen-Fähigkeit darauf achten, das Attribut Stärke und das maximale Leben zu erhöhen, um den Schaden weiter zu erhöhen.

Außerdem solltet ihr euch den einzigartigen Gegenstand Klingenplatte besorgen. Diese Tunika gewährt euch zusätzliche Dornen.

In einem Video könnt ihr euch ein Bild vom Druiden machen:

0:40 Neuer Diablo 4-Trailer stellt den mächtigen Druiden vor

Vielleicht steigt der Druide durch diesen außergewöhnlichen Build in eurer Beliebtheit. In der GamePro-Umfrage habt ihr den Druiden nur auf den vierten von fünf Plätzen gewählt. Auch in den offiziellen Daten von Blizzard kommt der Druide nicht als beliebteste Klasse vor.

Sollte die Dornen-Fähigkeit nichts für euch sein, könnt ihr euch auch nach dem GamePro-Build für den Druiden richten. Ansonsten findet ihr auch GamePro noch viele weitere Builds, mit denen ihr euch leichter durch Sanktuario schnetzeln könnt.

Welchen Build bevorzugt ihr beim Druiden?