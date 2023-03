Diablo 4 Open Beta startet mit etlichen Bugfixes - Das sind die Patch Notes

Die Open Beta von Diablo 4 bekommt Bugfixes an die Hand.

Die erste Early Access Beta von Diablo 4 hatte einige technische Probleme. Es gab Fehlercodes, die mit den Serverproblemen in Verbindung standen und verhinderten, dass sich Spieler*innen auf die Server begeben konnten.

Auch die Warteschlagen selbst bereiteten Probleme, da der Countdown einfach weiter lief, nachdem er bereits bei unter einer Minute angekommen war. Die ersten Hotfixes halfen, einige der Probleme aus der Welt zu schaffen. Doch für die kommende Open Beta will Blizzard besser gewappnet sein.

Patch-Notizen für Open Beta

Der große Ansturm auf die Open Beta könnte für noch mehr Probleme sorgen als bei der Early Access Beta, zu der nur Vorbestellende Zugang hatten. Deshalb soll es noch vor der Open Beta einen Patch geben, der die gröbsten Fehler behebt.

Was wird gefixt? Der Patch fixt die Verzögerung von Weltboss Ashava. Der Bossgegner sollte am Samstag eigentlich um 18 Uhr spawnen, kam aber erst mit einiger Verzögerung. In der Open Beta wird sich Ashava einen Wecker stellen und zu folgenden Uhrzeiten (deutscher Zeit) erscheinen:

25. März 2023 (Samstag): 18:00 Uhr und 20:00 Uhr

(Samstag): 18:00 Uhr und 20:00 Uhr 26. März 2023 (Sonntag): 07:00 Uhr und 09:00 Uhr

Auch das Problem mit der Warteschlange soll angegangen werden. So soll nicht nur die fehlerhafte Anzeige optimiert werden, sondern auch die Wartezeit verkürzt werden. Dieser Punkt dürfte sich allerdings relativieren, da bei der Open Beta viel mehr Spieler*innen Zugang haben und die Wartezeiten dadurch automatisch wieder in die Höhe steigen werden.

Alle Infos zur Open Beta Diablo 4 Open Beta-Preload jetzt gestartet: Downloadgröße, Belohnungen und mehr von Tobias Veltin

Hier seht ihr Diablo 4 in einem passenden Trailer:

1:13 Diablo 4 - Beta-Trailer zeigt das neue höllische Deckenbild einer echten Kirche

Das sind die Patch-Notizen (übersetzt) für die Open Beta von Diablo 4

Fehlerbehebungen für alle Plattformen

Ein Problem mit dem Spawn-Timer von Ashava wurde behoben. Der Weltboss wird nun am Samstag, den 25. März um 10:00 / 12:00 / 10:00 PDT und am Sonntag, den 26. März um 12:00 PDT spawnen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Warteschlangen-Timer keine Zeit anzeigte, obwohl sich der Spieler noch in der Warteschlange befand.

Es wurden Probleme behoben, die zu einer Verbesserung der Warteschlangenzeiten führen sollten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler manchmal während der Quest "In her Wake" blockiert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht in der Lage waren, hohe Textureinstellungen mit 16 GB RAM auszuwählen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche abgeschlossene Herausforderungen fälschlicherweise als "Nicht begonnen" anzeigte.

Mehrere verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Abstürzen wurden behoben.

Konsolen-Fehlerbehebungen

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der zweite Spieler im Couch-Koop-Modus während des Prologs nicht einsteigen konnte.

Es gibt einen gesonderten Fix für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S: Im Couch-Koop verhinderte ein Bug, dass ein zweiter Mitspielender während des Prologs einsteigen konnte. Dieser soll nach dem Patch der Vergangenheit angehören.

Doch bedenkt, dass es auch bei der Open Beta trotz der Bugfixes zu Problemen kommen kann. Das GamePro-Team hält euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Gibt es einen Bugfix, den ihr bei den Patch-Notizen schmerzlich vermisst?