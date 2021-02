Alle Pokémon-Spiele, die ihr auf Nintendo Switch spielen könnt

Wer Nintendo sagt, muss nicht nur Super Mario, sondern auch Pokémon sagen. Die Spiele rund um die beliebten Taschenmonster werden zwar in der Regel nicht von Nintendo alleine entwickelt, aber sie gehören fest in die DNA des japanischen Unternehmens.

Aus diesem Grund wollen wir euch in dieser Liste alle Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch vorstellen, die derzeit verfügbar sind. Damit sind sowohl die Spiele der Hauptreihe als auch Spin-offs und Free2Play-Ableger gemeint. Und es sind vermutlich mehr, als ihr glauben würdet.

Hinweis: Nur angekündigte Spiele werden in dieser Liste nicht aufgeführt. Nach einem neuen Release wird sie aber dementsprechend aktualisiert.

Pokémon Café Mix

Genre: Puzzlespiel

Switch Online nötig: nein

Entwickler: Nintendo

Mit Pokémon kann nicht nur gekämpft, sondern auch ein Café betrieben werden. Im kostenlosen Pokémon Café Mix sieht das wie folgt aus: Wir lösen Puzzle durch das Bewegen und Verbinden von Symbolen, was beispielsweise das Schneiden von Tomaten auslöst, und schließen so Bestellung ab. Das Ganze kann durch die besonderen Fähigkeiten unserer Pokémon und Items unterstützt werden, denn die Anzahl der Züge sind begrenzt.

Ist die Bestellung eines Pokémon-Kunden erfolgreich abgeschlossen, erhalten wir Sterne, Gold-Eicheln und die Zutraulichkeit unserer Gäste, bis sie sich uns anschließen. So können wir unser Café weiter ausbauen und Extras wie zusätzliche Versuche erhalten. Optional lassen sich diese aber auch im Nintendo eShop gegen Echtgeld erwerben.

Pokémon Café Mix bietet damit Unterhaltung für zwischendurch und sticht mit seinem niedlichen Zeichenstil hervor. Allerdings lässt sich der Puzzler nur im Handheldmodus spielen.

Pokémon: Let's Go, Pikachu & Evoli

Genre: Rollenspiel

Switch Online nötig: nur für Online-Funktionen

Entwickler: Game Freak

Die Let's Go-Titel waren die ersten RPG-Editionen für die Nintendo Switch. Dennoch handelt es sich dabei um keine neue Generation, sondern um ein erweitertes Remake der Gelben Edition. Dementsprechend beschränkt sich der Pokédex auf die ersten 151 Pokémon, wovon, je nach Edition, entweder Pikachu oder Evoli fortan als Starter neben euch herspazieren.

Aber auch wenn wir uns wie gewohnt ein Team aufbauen und die Orden der Kantoregion taktisch erkämpfen, sind Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli keine ganz so herkömmlichen Edition. Das Fangsystem unterscheidet sich nämlich stark von den Vorgängern und ist an den Mobilableger Pokémon Go angelehnt. Heißt, dass wir wilde Pokémon nicht erst im den Kampf taktisch schwächen, sondern auf den Ballwurf reduziert Timing und Geschicklichkeit beweisen müssen.

Wie gut das funktioniert, zeigt unser GamePro-Test zu Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evoli:

37 0 Mehr zum Thema Pokémon: Let's Go, Pikachu im Test - Switch-Abenteuer mit ganz viel Herz

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Genre: Action-Rollenspiel

Switch Online nötig: nein

Entwickler: Spike Chunsoft

Als Remake von Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot/Team Blau ändert sich an dem Spielprinzip des Spin-offs nicht viel: Wir schlüpfen in die Rollen eines Pokémons wie zum Beispiel Bisasam oder Tragosso, wählen uns einen KI-Begleiter und machen uns auf, Pokémon in Not zu finden und ihnen zu helfen.

Während unserer Rettungsmissionen kämpfen wir dann in Wäldern, Höhlen und Schluchten gegen feindliche Pokémon. Aber natürlich steht auch das Sammeln von Items und das Leveln der Pokémon auf dem Plan. Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX verpackt damit das Pokémon-Prinzip in einen Dungeon Crawler, der die Pokémon als spielbare Charaktere mehr in den Fokus setzt.

Im GamePro-Test erklärt Linda, wie gut das Konzept bei ihr funktioniert hat:

5 0 Mehr zum Thema Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX im Test: Liebe auf den zweiten Blick

Pokémon Quest

Genre: Action-Rollenspiel

Switch Online nötig: nein

Entwickler: Tecmo Koei

Pokémon Quest macht nicht nur mit seinem blockigen Stil einiges anders. Das Spiel steckt uns auch in die Rolle der Pokémon selbst und lässt uns nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit kämpfen. Unser Ziel, Pokémon für unser Team zu gewinnen, bleibt allerdings erhalten.

Auf Kubo-Eiland funktioniert aber auch das etwas anders. Um ein Pokémon für unser Team zu gewinnen, müssen wir es nämlich erst anlocken. Dazu können wir aus gefundenen Zutaten Rezepte in unserem Lager nachkochen, die dann als Lockmittel dienen. Neben Zutaten können wir außerdem Steine, die uns mit ihren unterschiedlichen Effekten beispielsweise beim Angriff helfen. Das Lager lässt sich zudem ausbauen und dekorieren.

Das Grundspiel von Pokémon Quest ist an sich kostenlos für Switch sowie iOS und Android erhältlich. "Freemium"-typisch müssen wir aber nach einiger Zeit eine Pause einlegen, bevor es weitergeht. Oder aber ihr nehmt etwas Geld in die Hand und kauft euch im eShop Zusatzpakete.

Pokémon Schwert & Schild

Genre: Rollenspiel

Switch Online nötig: nur für Online-Funktionen

Entwickler: Game Freak

Mit Pokémon Schwert & Schild befinden wir uns mittlerweile in der 8. Pokémon-Generation. Wie aus den vorherigen Hauptspielen gewohnt, begeben wir uns wieder auf Reise, bauen unser Team aus und erkämpfen uns rundenbasiert die Orden. Das Ganze findet in der Galar-Region statt, die an Großbritannien mit Steampunk-Elementen erinnert.

Zu den großen Neuerung zählen die riesigen Dynamax-Pokémon und Raids, die wahlweise auch im Multiplayer gespielt werden können. Wem das nicht genug ist, bekommt weitere Inhalte durch den Pokémon Schwert & Schild-Erweiterungspass. Mit diesem erhaltet ihr die DLCs Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone, die neue Gebiete, Pokémon und mehr freischalten.

Unseren Text zu Pokémon Schwert & Schild findet ihr hier:

276 6 Mehr zum Thema Pokémon Schwert & Schild - Test zum bisher besten Teil der Reihe

Pokémon Tekken DX

Genre: Beat'em Up

Switch Online nötig: nur für Online-Funktionen

Entwickler: Namco Bandai

Auch in Pokémon Tekken DX wird wieder viel gekämpft. Allerdings nicht während einer Reise in taktischen Runden, sondern actionreich in der Ferrum-Liga nach Tekken-Art. Das Kampfspiel stellt dabei die Switch-Umsetzung des ursprünglichen Wii U-Titels dar, die noch zusätzliche Funktionen und Inhalte wie beispielsweise neue Kämpfer mitbringt.

Pokémon Tekken DX bietet sowohl Einzel- als auch Teamkämpfe, die wir lokal und online bestreiten können. Neben täglichen Herausforderungen lässt sich das Spiel außerdem kostenpflichtig durch Battle Packs erweitern, die neue Pokémo und Items beinhalten.

Im GamePro-Test hat sich Pokémon Tekken DX gar nicht mal so schlecht geschlagen:

2 0 Mehr zum Thema Pokémon Tekken DX im Test - Verprügel sie alle!

Pokémon Home

Pokémon Home ist kein Spiel, aber dennoch eine hilfreiche Pokémon-Software, die sowohl für Mobilgeräte als auch die Switch verfügbar ist. Mit ihrer Hilfe könnt ihr zwischen ausgewählten Pokémon-Spielen eure Taschenmonster transferieren. Wie das genau funktioniert und was es noch dazu zu wissen gibt, haben wir für euch in einem Pokémon Home FAQ-Artikel zusammengefasst.

Welches ist davon euer liebstes Pokémon-Spiel?