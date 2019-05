Rund um die Nintendo Switch hat sich inzwischen ein erfolgreicher Markt voller Gadgets und nützlicher Kleinigkeiten entwickelt, die vor allem das mobile Spielen mit der Hybridkonsole angenehmer machen sollen. In diesem Artikel empfehlen wir euch ein paar der unserer Meinung nach sinnvollsten Produkte aus der reichen Auswahl an Switch-Zubehör.

1. Akku-Aufsätze

Das größte Problem beim mobilen Einsatz der Switch ist der Akku: Bei aufwendigeren Titeln wie Legend of Zelda: Breath of the Wild ist nach ca. drei Stunden im Handheld-Betrieb Schluss. Wer weiterspielen will, ohne die Switch zwischendurch ans Stromnetz zu hängen, könnte sie natürlich mit einer gewöhnlichen Powerbank laden. Diese während des Spielens an der Switch hängen zu haben, ist aber ziemlich lästig.

Eine komfortablere Lösung sind Aufsätze mit eingebautem Akku, die an die Rückseite der Switch befestigt werden und dort kaum stören, auch wenn sie die Konsole natürlich etwas dicker und schwerer machen. Solche Akkus verfügen in der Regel über eine Kapazität zwischen 6500 und 10000 mAh und verdoppeln oder verdreifachen damit die maximale Spielzeit. Zum Vergleich: Die Akkukapazität der Switch selbst liegt bei nur 4310 mAh.

Zusätzlich dienen die Aufsätze als Schutzhülle und sind in manchen Fällen mit weiteren Extras ausgestattet, beispielsweise mit einem Ständer, durch den sich die Switch bequem auf einem Tisch platzieren lässt, oder mit zusätzlichen Anschlüsse, sodass zugleich mit der Switch noch weitere Geräte aufgeladen werden können.

Die Preise solcher Akkus variieren stark. Eines der hochwertigsten, aber auch teuersten Modelle ist der S-Charge* mit 10000 mAh und einem Preis von ca. 80€. Man kann aber eine ähnliche Leistung schon für sehr viel weniger Geld bekommen. Der Wetoph Nintendo Switch Akku bietet beispielsweise ebenfalls 10000mAh, ist solide verarbeitet und kostet aktuell nur ca. 30€.

Wer es besonders günstig haben möchte, kann auch für ca. 15€ auch zum Snakebyte Switch Power:Pack greifen, das mit 7000 mAh ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Halterung sitzt allerdings nicht ganz so gut und verdeckt teilweise die Lüftungsschlitze der Switch.

2. Bluetooth-Adapter

Die Nintendo Switch verfügt nicht über Bluetooth. Wenn ihr eure Bluetooth-Kopfhörer trotzdem mit der Switch nutzen möchtet, braucht ihr einen Adapter, den ihr unten am USB-Port anschließen könnt. Der Preis für einen solchen Adapter liegt üblicherweise bei knapp 40€. Empfehlenswert ist beispielsweise der Homespot Bluetooth Adapter. Mit diesem lassen sich sogar zwei Bluetooth-Headsets gleichzeitig verwenden, was nützlich ist für lokale Multiplayermatches.

Eine gute Alternative ist der GuliKit Route + Bluetooth-Adapter. Dieser hat den Vorteil, dass er über einen USB-Port verfügt, sodass ihr eure Switch auch laden könnt, während der Adapter eingesteckt ist. Außerdem lässt sich die Position des Gulikit durch einen Aufsatz so verändern, dass der Adapter hinten an der Rückseite eurer Switch anliegt, anstatt unten am USB-Port zu hängen und dort möglicherweise zu stören. Der Nachteil: Mit dem Gulikit lässt sich nur ein Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig verwenden.

3. Tragetaschen und Zubehörsets

Besonders wichtig bei der mobilen Nutzung der Switch ist natürlich ihr sicherer Transport. Die Switch einfach in irgendeine Tasche zu stopfen, ist keine gute Idee. Zwar ist die Konsole stabil genug gebaut, um nicht bei einer kleinen Erschütterung gleich den Geist aufzugeben. Aber auch scheinbar kleine Schäden wie ein Kratzer im Display oder eine kaputte Joy-Con-Taste können trotzdem teuer werden.

Deshalb empfiehlt es sich, eine spezielle Tragetasche zu verwenden, die an die Form der Switch und der Joy-Cons angepasst ist. In der Regel verfügen solche Taschen noch über zusätzliche Fächer, in denen sich beispielsweise Spiele, Ladekabel oder zusätzliche Joy-Cons verstauen lassen. Meistens werden sie außerdem im Set mit weiterem Zubehör geliefert, etwa mit Displayschutzfolien, einer Plastikhülle, einem Standfuß oder zusätzlichen Thumb Grips. Je nach Umfang und Inhalt kosten solche Sets in der Regel zwischen 15 und 30 Euro. Hier ein paar Beispiele:

4. Transportboxen für Spiele

Natürlich ist es eine gute Idee, nicht nur die Switch selbst, sondern auch die Speicherkarten der Spiele beim Transport vor Schäden und Verschmutzung zu schützen. Manche Switch-Tragetaschen haben Fächer für Spiele, aber es gibt auch separate Boxen für die Karten. Modelle wie das CamKix Spiele-Etui* oder die AmazonBasics Aufbewahrungsbox für Switch-Spiele* sind sehr kompakt und bieten trotzdem Platz für 24 Spiele. Allerdings bemängeln manche Käufer, dass es mehr als nur sanfte Gewalt braucht, um die Spiele in die Fächer hinein- und wieder herauszubekommen.

Extra eine Box zum Schutz der Karten zu kaufen und dann das Risiko einzugehen, sie beim Einlegen zu beschädigen, macht natürlich wenig Sinn. Wir empfehlen daher, lieber eine Box zu kaufen, die vielleicht nicht ganz so kompakt ist, in der die Spiele dafür aber bequem Platz haben und wirklich gut geschützt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die oben abgebildete JJC Speicherkarten-Schutzbox, die einem winzigen Hartschalenkoffer gleicht. Vergleichbaren Produkte gibt es aber auch von anderen Herstellern. Hier eine Auswahl:

5. Thumb Grips

Nicht jeder Spieler ist glücklich über Form und Haptik der Joy-Cons. Benutzt man die Switch als Heimkonsole, kann man gut auf einen Controller umsteigen. Im Handheld-Betrieb ist das aber etwas umständlich. Hier bietet es sich vielleicht eher an, die Joy-Cons ein wenig an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Viele mögen beispielsweise ihre konkave Oberfläche der Joy-Con-Sticks nicht und hätten lieber wie beim Xbox-Controller eine kleine Mulde, in die sie den Daumen hineinlegen können. Andere wollen ihre Switch schlicht optisch aufwerten, etwa durch bunte Sticks. Es gibt eine große Anzahl an sogenannten Thumb Grips, mit denen all dies möglich ist.

Thumb Grips gibt es meistens in größeren Sets mit verschiedenen Varianten zu kaufen, die in der Regel etwa fünf bis 10 Euro kosten. Das lohnt sich vor allem dann, wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man haben möchte, denn so kann man ausführlich testen, welcher Grip am besten dem eigenen Geschmack und der Fingerhaltung entspricht. Hier eine kleine Auswahl an Sets:

Natürlich kann man aber auch ein einzelnes Paar kaufen. Wer eine flache Oberfläche bevorzugt, trifft beispielsweise mit den Ouneed Luminous Silikon Thumb Grips eine gute Wahl. Diese sind zwar in Deutschland noch unter verschiedenen anderen Markennamen verfügbar, was ein Anzeichen für billige Massenware ist. Zudem scheinen sie ursprünglich für den Sony Dualshock 4 konzipiert worden zu sein. Das ändert aber nichts daran, dass sie ihren Zweck erfüllen und auch bei den Analogsticks der Switch für guten Halt sorgen.

6. Griffe und Ständer

Seid ihr der Meinung, die Switch liegt beim Einsatz als Handheld-Konsole nicht gut in der Hand? Kein Problem, denn es gibt Aufsätze mit Griffen, durch die ihr für eine bessere Haptik sorgen könnt. Die Griffe verfügen über eine Plastikhalterung, in die die Switch einfach mitsamt den angesteckten Joy-Cons hineingeschoben wird. Bei manchen Modellen gibt es auch noch einen Standfuß, sodass ihr die Switch auch mal aufrecht auf den Tisch stellen könnt. Zum Spielen ist das aber natürlich nur mäßig sinnvoll, solange die Joy-Cons in der Halterung stecken.

Bei den Griffen von Heystop kann die Halterung allerdings so zusammengeschoben werden, dass sie nur die Switch ohne Joy-Cons hält und trotzdem fest sitzt. Zudem wird sie mit zusätzlichen Grips für einzelne Joy-Cons geliefert, die deren Haptik verbessern, vor allem für Spieler mit großen Händen. Damit lässt sich die Switch unterwegs leicht für lokale Multiplayermatches nutzen.

Wer keine Griffe braucht, sondern seine Switch lediglich aufrecht auf den Tisch stellen möchte, findet dafür hochwertige Ständer mit verstellbarem Neigungswinkel wie beispielsweise den Hori PlayStand mit drei verschiedenen Neigungswinklen (30, 50 und 60 Grad) für einen Preis von ca. 14€.

Wenn es einem nicht wichtig ist, ein von Nintendo offiziell lizenziertes Produkt zu besitzen, geht es auch noch ein paar Euro günstiger, zum Beispiel mit dem TechKen Switch-Ständer für ca. 11€. Beide Modelle lassen sich übrigens zum leichteren Transport zusammenfalten. Außerdem wurde bei beiden darauf geachtet, den zum Laden benötigten USB-Anschluss nicht durch die Halterung zu verdecken.

Für alle, die mit den Joy-Cons nicht zufrieden sind, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zu einem richtigen Controller zu wechseln. Für die Switch gibt es eine große Auswahl, die weit über den Nintendo Pro Controller hinausgeht. Einige der besten Alternativen haben wir in unserem großen Switch-Controller-Vergleich zusammengetragen.