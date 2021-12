Schon am 28. Januar erwartet uns mit Pokémon Legenden Arceus der erste potenzielle Switch-Hit. Aber auch darüber hinaus stehen einige vielversprechende Titel für die Nintendo-Konsole an. Sieben Spiele mit Hit-Potenzial stellen wir euch in dieser GamePro-Liste vor.



Alle Switch-Releases 2022: In dieser GamePro-Liste findet ihr alle Nintendo Switch-Spiele, die 2022 erscheinen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Release: 2022

2022 Genre: Action-Adventure

2022 soll's laut E3-Gameplay-Trailer endlich soweit sein. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wartet allerdings immer noch auf ein konkretes Release-Datum – ein wenig Geduld ist wohl oder übel also noch gefragt, womöglich erscheint der Titel erst Ende des kommenden Jahres.

Im Sequel zum Open World-Hit aus dem Jahr 2017 verschlägt es uns erneut nach Hyrule, diesmal hat Link allerdings jede Menge Tricks auf Lager. So kann er sich beispielsweise durch Wände teleportieren oder Feuer aus einer Apparatur am Armegelenk schießen und vieles mehr.

Mehr Gameplay-Infos zu Zelda BotW 2 findet ihr in unserer GamePro-Übersicht

Pokémon Legends Arceus

Release: 28. Januar

28. Januar Genre: RPG

Pokémon Legends Arceus ist ein neuer Hauptableger der Pokémon-Reihe, der einen komplett neuen Ansatz verfolgt als frühere Game Freak-RPGs: Diesmal verschlägt es uns ins feudale Sinnoh, wo wir als Trainer oder Trainerin den Geheimnissen des legendären Pokémon Arceus nachgehen. Die größte Neuerung: Wir streifen diesmal durch mehrere große offene Gebiete in der Spielwelt. Eine nahtlose Open World erwartet uns hier aber nicht.

Alle Infos zu Legends Arceus findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Project Triangle Strategy

Release: 4. März 2022

4. März 2022 Genre: Rundenstrategie

Project Triangle Strategy ist ein Taktik-RPG, das insbesondere mit einer komplexen und verzweigten Storyline überzeugen will. Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Serenoa Wolffort, der sich inmitten des sogenannten Salzeisenkrieges befindet. Kämpfe tragt ihr nach typischem Rundenstrategie-Prinzip aus: So zieht ihr eure Truppe über in Quadrate unterteilte Schlachtfelder und erledigt eure Feinde mit den unterschiedlichen Fähigkeiten eurer Charaktere.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Release: Q2 2022

Q2 2022 Genre: Action-Adventure

Lego Star Wars: The Skywalker Saga schickt uns als Klötzchen-Jedi durch alle neun Episoden der Haupt-Saga: Von Episode 1 - Die Dunkle Bedrohung über Episode 4 - Eine neue Hoffnung bis Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers. Insgesamt soll das Action-Adventure 500 Charaktere aus dem Star Wars-Universum auftreten lassen, von denen etliche spielbar sein sollen.

Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope

Release: 2022

2022 Genre: Rundenstrategie

2022 geht's mit der Mario und Rabbids-Rundenstrategie endlich weiter, einen konkreten Release-Termin hat Sparks of Hope allerdings noch nicht. Diesmal ziehen wir mit Mario, Luigi, Peach und unseren Rabbids ins Weltall und ziehen in den Kampf gegen eine feindliche Alienrasse. Dabei erkunden wir Planeten, erledigen Quests und bestreiten erneut Rundenstrategie-Kämpfe.

Mehr Gameplay-Infos zu Sparks of Hope lest ihr in unserer GamePro-Preview

Splatoon 3

Release: 2022

2022 Genre: Shooter, Multiplayer

Die Inklinge sind zurück. In Splatoon 3 gehen die farbenfrohen Shooter-Schlachten im kommenden Jahr auf der Nintendo Switch weiter. Diesmal verschlägt es uns in die Splatlands, ein brandneues Setting, bei dem es sich offenbar einmal um Europa gehandelt hat. In Splatoon liefert ihr euch nicht nur im Multiplayer rasante Farb-Shooter-Gefechte, sondern könnt auch Solo im Storymodus "Return of the Mammalians" zocken.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Release: 9. Januar 2022

9. Januar 2022 Genre: Rundenstrategie

Noch mehr Rundenstrategie in dieser Liste! Mit Advance Wars 1 + 2 Re-Boot-Camp erhält der GBA-Klassiker eine Neuauflage für die Nintendo Switch. Dabei befehligt ihr Land-, Luft- und Wassereinheiten und versucht, die gegnerische Fraktion zu besiegen, indem ihr entweder alle Einheiten zerstört oder das gegnerische Hauptquartier einnehmt.

Das sind die 52 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten

Falls ihr euch fragt, was die besten Nintendo Switch-Spiele sind, die ihr jetzt schon zocken könnt, dann schaut euch unsere große GamePro-Topliste an: Hier sind die 52 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten.

Auf welche Switch-Spiele freut ihr euch 2022 besonders?