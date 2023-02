Die Sims 4-Leak enthüllt das neue Erweiterungspack 'Zusammen wachsen'

Die Sims 4 wird weiter fleißig mit neuen Inhalten versorgt. Da kommen aber nicht nur Säuglinge und neue Inhalte wie Binder auf uns zu, sondern noch ein weiteres, komplett neues Erweiterungspack. Das wurde jetzt scheinbar in einem Shop geleakt, komplett mit Box-Art und Beschreibungstext auf Deutsch. Sollte der Leak stimmen, wissen wir jetzt schon, was da alles auf uns zukommt.

Darum geht's: Bei 'Zusammen wachsen' stehen vor allem Familien, Freundschaften und ihre Auswirkungen im Vordergrund. Außerdem gibt es endlich Fahrräder für Kinder und wir können die ganz Kleinen auf den Rücken schnallen.

So sieht das dann aus: Einen geleakten Screenshot gibt es ebenfalls. Darauf ist eine neue Nachbarschaft zu sehen, ein Fahrrad und die Trage.

Das steckt drin: Das Erweiterungspack 'Zusammen wachsen', das im cw-mobile-Store geleakt wurde, umfasst die folgenden Infos (via Sim Community):

Vorbestell-Boni gibt's auch: Im selben Atemzug wurden offenbar auch direkt schon die Vorbesteller*innen-Boni geleakt. Dabei handelt es sich um eine Schaukel, eine Rutsche für Kleinkinder und eine Trage:

