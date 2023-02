Die Sims 4 bringt Binder, OP-Narben, Hörgeräte und vieles mehr ins Spiel und Fans feiern

Die Sims 4 geht einen weiteren Schritt in Richtung mehr Inklusivität. Das bedeutet, dass zur Möglichkeit, aus diversen Pronomen zu wählen, auch noch sehr viel mehr queere Inhalte sowie sogenannte Medizinische Wearables hinzukommen. Das heißt, ihr könnt euren Sims jetzt zum Beispiel Narben einer Brust-OP, Binder oder ein Blutzuckermessgerät verpassen.

Die Sims 4 bekommt Medical Wearables, Binder, Shapewear, Narben und mehr

Noch mehr Repräsentation: Die Sims 4-Entwickler*innen hören auf die Wünsche ihrer Community und bringen nach und nach haufenweise Optionen ins Spiel, die sich Fans schon lange wünschen. Es gibt seit letztem Sommer zum Beispiel endlich die Möglichkeit, auch komplett neue Pronomen zu erstellen oder nichtbinäre zu wählen:

Darauf folgten unter anderem mehr Freiheit bei romantischer und sexueller Anziehung sowie die Einführung sozial unbeholfener Sims im High School-DLC, um sich für Neurodiversität einzusetzen.

Jetzt geht das Team hinter dem mittlerweile kostenlos spielbaren Die Sims 4 konsequent weiter diesen Weg und führt mit dem neuen Gratis-Update wieder einige lang erwartete Neuheiten ein.

Das kommt jetzt neu hinzu:

Hörgeräte : Ihr könnt euren Sims jetzt ein Hörgerät geben und habt die Wahl aus 15 verschiedenen Farben.

: Ihr könnt euren Sims jetzt ein Hörgerät geben und habt die Wahl aus 15 verschiedenen Farben. Blutzuckermessgerät : Für die Diabetiker*innen unter den Sims könnt ihr jetzt aus Glukose-Messgeräten für den linken oder rechten Arm oder Torso wählen.

: Für die Diabetiker*innen unter den Sims könnt ihr jetzt aus Glukose-Messgeräten für den linken oder rechten Arm oder Torso wählen. Top Surgery-Narben: Wenn ihr eine*n trans Sim spielt, kann die Person jetzt auch eine Narbe wie nach einer Brust-OP (Mastektomie) haben.

Wenn ihr eine*n trans Sim spielt, kann die Person jetzt auch eine Narbe wie nach einer Brust-OP (Mastektomie) haben. Binder und Shapewear: Mit Hilfe von Bindern und Shapewear für den Intimbereich können eure Sims sich zum Beispiel die Brüste abbinden, um eine flachere Brust zu bekommen.

Mit Hilfe von Bindern und Shapewear für den Intimbereich können eure Sims sich zum Beispiel die Brüste abbinden, um eine flachere Brust zu bekommen. Außerdem: Lichtschalter! Es gibt jetzt einen neuen Lichtschalter, der sich nicht schalten lässt. Klingt komisch, ist aber so.

Was gibt es sonst noch? Eine ganze Menge: Wer Die Sims 4 auf PS4 oder PS5 spielt, kann jetzt auch direkt im Spiel das User Interface an die eigenen Wünsche anpassen. Außerdem lässt sich die Größe des Cursors jetzt verändern. Auch der Baumodus und die Steuerung wurden verbessert. Dazu kommen jede Menge Bugfixes (via: EA).

Säuglinge in Die Sims 4: Zusätzlich soll Die Sims 4 noch eine weitere Altersstufe bekommen – die Säuglinge. Die fügen sich nach den Babys und vor den Kleinkindern ein. Alle Infos zu Säuglingen, Release und allen anderen wichtigen Infos zum Update findet ihr hier.

Welches Detail im Zuge dieses Gewinns an Inklusion und Repräsentation freut euch am meisten?