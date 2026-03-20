Die Unglaublichen 3: Release, Story, Cast und mehr - Alles, was wir zur The Incredibles-Fortsetzung wissen

10 Jahre nach der Fortsetzung bekommt The Incredibles jetzt noch einen dritten Film von Pixar spendiert. Das wissen wir bereits dazu.

Eleen Reinke
20.03.2026 | 17:01 Uhr

Das ist bereits zu The Incredibles 3 bekannt. (© Disney Pixar) Das ist bereits zu The Incredibles 3 bekannt. (© Disney / Pixar)

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Über 20 Jahre ist es bereits her, dass der erste Teil von Die Unglaublichen erschienen ist. 2018 folgte dann endlich die Fortsetzung und inzwischen ist auch ein dritter Teil bestätigt. Wir fassen zusammen, was wir bereits wissen.

Release: Wann erscheint Die Unglaublichen 3?

Schon 2024 hatte Pixar offiziell bestätigt, dass der dritte Teil von The Incredibles in Arbeit ist. Nun kennen wir aber auch den konkreten Release: Die Unglaublichen 3 erscheint am 16. Juni 2028, also ganze 10 Jahre nach dem zweiten Teil, wie Deadline berichtet.

Video starten 3:14 Die Unglaublichen 2 - Clip: Baby Jack-Jack testet seine neuen Superkräfte aus

Gibt es schon einen Trailer zu Die Unglaublichen 3?

Nein, bislang gibt es leider noch keinen Trailer zu The Incredibles 3. Vermutlich können wir mit einem ersten Teaser auch frühestens Ende 2027 rechnen. Den ersten Trailer zum zweiten Teil gab es damals knapp sieben Monate vor Release.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr, was wir bereits zum Cast wissen und wie die Story weitergehen könnte.

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