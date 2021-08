Pokémon Presents angekündigt: Startzeit, Pokémon-Spiele und alle Infos zum Stream

Nintendo und The Pokémon Company haben ein neues Live-Event angekündigt, das vor allem Pokémon-Fans erfreuen dürfte. Denn bereits nächste Woche gibt es in der nächsten Ausgabe von Pokémon Presents Infos zu neuen Spielen mit den Taschenmonstern.

Termin, Uhrzeit und Livestream zu Pokémon Presents

Auf Twitter hat The Pokémon Company neue Infos zur kommenden Pokémon Presents bekannt gegeben:

Link zum Twitter-Inhalt

Wann findet das Event statt? Der Livestream startet am Mittwoch, um 15 Uhr deutscher Zeit.

Wie lange ist das Event? Eine Laufzeit wurde noch nicht bekannt gegeben. In der Regel dauerten die vergangenen Pokémon Presents rund 20 Minuten.

Wo wird das Event zu sehen sein? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon.

Diese Spiele werden beim Event gezeigt

Für das Event wurden auch direkt zwei Spiele bestätigt, zu denen es neue Infos geben wird.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Die beiden Remakes der ersten Nintendo DS-Editionen bieten klassisches Pokémon-Gameplay in der Sinnoh-Region. Es wird also sicher weiteres Gameplay geben, bevor die Spiele am 19. November exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.

Pokémon-Legenden Arceus: Mit dem neuen, großen Ableger geht es in die Sinnoh-Region aus Diamant und Perl. Der große Twist: Das Spiel ist in der Edo-Zeit angesiedelt und spielt somit knapp 400 Jahre in der Vergangenheit. Aber schon damals gab es die sagenumwobenen Pokémon, die ihr dieses Mal in einer komplett offenen Welt sammeln könnt. Der Ansatz des Spiels erinnert ein wenig an The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Infos zu bekannten Spielen: Mittlerweile gibt es im Pokémon-Universum auch viele Spiele, die mit Updates stets versorgt werden. So könnte es während der Show Neuigkeiten geben für Pokémon Go oder Pokémon Unite. Ein weiteres Update zu New Pokémon Snap ist eher unwahrscheinlich, da erst vor kurzem eine Aktualisierung mit neuen Regionen veröffentlicht wurde.

Unangekündigte Spiele: Die Pokémon Presents sind immer für eine Überraschung zu haben. Es kann also sehr gut sein, dass noch das ein oder andere Spiel gezeigt wird, das noch unangekündigt ist.

Welche Wünsche habt ihr an das Pokémon-Event?