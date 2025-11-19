Disney Dreamlight Valley Gänse füttern - Das fressen die watschelnden Vögel am liebsten

Mit der Erweiterung Wishblossom Ranch kommen Gänse als Critter ins Dreamlight Valley.

Maximilian Franke
19.11.2025 | 18:41 Uhr

In Disney Dreamlight Valley gibt es mit der Erweiterung Wishblossom Ranch jetzt Gänse. Die funktionieren im Wesentlichen wie die bisherigen Critter. Solltet ihr sie mit dem richtigen Item füttern, könnt ihr sie als Begleiter freischalten und ihre Bindung stärken, wodurch sie euch Boni geben können.

Was fressen Gänse in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt Gänse in fünf Farben, die ihr im Biom der Wunschalpen finden könnt. Das umfasst die Gebiete Wunschblüten-Farm, Silberner Gipfel, Hochland-Farm, Wunschweg und Tölpel-Tal. Anders als in bisherigen Erweiterungen müsst ihr keine spezielle Ressource oder Dreamlight farmen, um ein neues Gebiet zu betreten. Stattdessen zählt nur euer Story-Fortschritt der Hauptmissionen.

Das fressen Gänse am liebsten:

  • Gänse lieben: Johannisbeeren

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Johannisbeeren sind ebenfalls neu in Wishblossom Ranch. Praktischerweise blühen sie ebenfalls direkt im ersten Gebiet. Achtet auf runde Büsche mit roten, kleinen Beeren, die ihr ernten könnt. Kleiner Tipp: Stellt sie euch im Baumodus nah zueinander, dann müsst ihr nicht immer über die ganze Map hetzen.

Um an die Kleintiere heranzukommen, müsst ihr euch an sie heranschleichen. Ähnlich wie die Schildkröten im Hauptspiel sind sie scheu und rollen sich zusammen, wenn ihr zu laut seid. Wartet dann einfach ein wenig, bis sie sich wieder beruhigen und geht langsam auf sie zu.

Wo finde ich Gänse?

  • Blaue Gans: 18 bis 20 Uhr auf dem Wunschweg
  • Weiße Gans: ganztägig auf der Wunschblüten-Farm
  • Gelbe Gans: 7 bis 8 Uhr im Tölpel-Tal
  • Schwarze Gans: 5 bis 11 Uhr auf dem Silbernen Gipfel
  • Kanadagans: Unbekannter Zeitpunkt auf der Hochland-Farm
Disney Dreamlight Valley Geld verdienen: So farmt ihr unendlich Gold mit Kürbissen
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 465 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC
von Eleen Reinke

Gänse als Begleiter freischalten und ihre Fähigkeiten

So wie es aussieht, müsst ihr Gänse nur ein einziges Mal mit Johannisbeeren füttern und sie folgen euch direkt. Dafür könnt ihr danach eure Bindung zu ihnen weiter stärken, in dem ihr sie streichelt oder ihr lasst sie einfach hinter euch her watscheln. Tiere bekommen für nahezu alle Interaktionen im Spiel XP, während sie mit euch abhängen.

Diese Boni geben Gänse:

  • Abhäng-Bonus: Dein Begleiter kann Getreide sammeln, wenn ihr abhängt.
  • Stufe 2: Ressourcen, z.B. Feenstaub oder Schwefelkies
  • Stufe 3: Inventar vergrößern
  • Stufe 4: Bonus auf Getreide-Ernte
  • Stufe 5: Truhe mit besonderen Belohnungen

Was denkt ihr: Mögt ihr die neuen Haustiere in Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch?

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
