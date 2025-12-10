Disney Dreamlight Valley Cinderella freischalten: So startet ihr "Der Kürbis und die Prinzessin" und findet den Schuh von Aschenputtel

So schaltet ihr Cinderella in Disney Dreamlight Valley frei.

Für Disney Dreamlight Valley ist heute das Update “Der Winterball” erschienen, mit dem Cinderella ins Spiel kommt. Die neue Prinzessin zieht aber nicht einfach so bei euch ein. Stattdessen müsst ihr die Quest “Der Kürbis und die Prinzessin” mit der guten Fee bewältigen.

So startet ihr die Quest “Der Kürbis und die Prinzessin”

Um Aschenputtel zu bekommen, müsst ihr vorher die gute Fee als Nachbarin freischalten. Das passiert automatisch, wenn ihr im Laufe der Hauptgeschichte das Vergessene Land öffnet. Falls ihr das schon erledigt habt, kann es direkt losgehen und ihr werdet eine Nachricht im Briefkasten finden, die vom verlorenen Schuh der Prinzessin erzählt.

3:53 Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint

Autoplay

So findet ihr Cinderellas Schuh

Die Quest “Der Kürbis und die Prinzessin” startet, sobald ihr den verlorenen Schuh von Cinderella auf dem Hauptplatz findet. Er liegt oben an der Treppe, die zur friedlichen Wiese führt. Sobald ihr ihn aufhebt, sollte die Quest starten.

Kostenlos: Das Cinderella-Update ist kostenlos für alle. Ihr braucht also keine der kostenpflichtigen Erweiterungen, um die Inhalte nutzen zu können.

Kein Realm: Im Falle von Cinderella müsst ihr dieses Mal kein neues Reich im Traumschloss öffnen. Euer kostbares Dreamlight bleibt in diesem Update also verschont.

Sobald ihr alle nötigen Questschritte geschafft, schließt sich Cinderella ganz normal den übrigen Charakteren an. Nun könnt ihr wie gewohnt ihr Freundschaftslevel steigern. Außerdem bringt sie natürlich auch eine persönliche Questreihe mit, in der ihr unter anderem einen Winterball im Traumschloss organisiert.

Was steckt noch im Update? Disney Dreamlight Valley: Cinderella-Update bringt kostenlosen Drachen für alle mit und lässt eure Pferde schneller leveln von Maximilian Franke

Quest-Guide: Der Kürbis und die Prinzessin

Geht direkt zum Hauptplatz. Am oberen Ende der Treppe, die zur friedlichen Wiese führt, findet ihr Cinderellas Schuh. Hebt ihn auf um die Quest zu starten.

Cinderellas Schuh: Auf dem Hauptplatz, oben an der Treppe, die zur friedlichen Wiese führt

Hebt ihn auf und geht damit zur guten Fee. Sie erzählt euch, dass die Prinzessin in einem kleinen Kürbis gefangen ist, aus dem ihr sie befreien müsst. Ihr sollt einen Zaubertrank herstellen, der den Kürbis entzaubert.

Wunschzauber herstellen:

5x Ingwer: Findet ihr im vergessenen Land

Findet ihr im vergessenen Land 5x Stachelbeeren: Obst-Busch auf der friedlichen Wiese

Obst-Busch auf der friedlichen Wiese 1x Orangefarbene Kapuzinerkresse: Pflanze im vergessenen Land

Pflanze im vergessenen Land 1x Diamant: Steinvorkommen im vergessenen Land

Stellt den Wunschzauber an einer beliebigen Werkbank her und benutzt ihn dann in eurem Inventar. Damit verzaubert ihr eure Gießkanne. Als nächstes geht es aber erstmal zurück zur guten Fee.

Sie gibt euch den kleinen Kürbis, den ihr nun irgendwo im Tal einpflanzen müsst. Das funktioniert wie immer: Schaufelt irgendwo ein Loch und wählt den Kürbis dann wie normales Saatgut aus.

Nun gießt ihr mit eurer Kanne, nachdem ihr den Zaubertrank angewendet habt. Es dauert 15 Minuten, bis der Kürbis ausgewachsen ist – zumindest theoretisch. Nach Ablauf der Zeit ist er nämlich verschwunden. Remy, die kleine Ratte, hat ihn geklaut!

Stellt ihn zur Rede und holt den Kürbis zurück. Kehrt danach zur guten Fee zurück. Nun könnt ihr Cinderellas Schloss bauen. Achtung: Ihre bescheidene Hütte braucht ordentlich Platz. Schaufelt also schonmal eine größere Fläche in eurem Tal frei.

Der Bau kostet euch 15.000 Gold. Außerdem müsst ihr den Kürbis mit acht passenden Möbeln in der Nähe des Wunschbrunnens auf dem Hauptplatz platzieren, um Cinderella einen angemessenen Empfang zu bereiten. Welche Möbel angemessen sind, seht ihr über den "Gute Fee"-Filter, ganz oben im Baumodus.

Geschafft! Cinderella kommt aus dem Kürbis und ihr habt sie als neue Nachbarin freigeschaltet.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Cinderella-Update von Disney Dreamlight Valley?