Disney Dreamlight Valley: Cinderella-Update bringt kostenlosen Drachen für alle mit und lässt eure Pferde schneller leveln

Die Cozy-Lifesim Disney Dreamlight Valley bekommt am 10. Dezember das nächste kostenlose Update “Der Winterball”. Diesmal dreht sich alles um Cinderella, die als Nachbarin im Tal einzieht. Außerdem gibt es einen Gratis-Haustierdrachen, Pferde leveln schneller und mehr.
Was steckt alles im Winterball-Update?
Die ganz großen Highlights hatte Gameloft in den vergangenen Tagen bereits verraten. Mit der kompletten Liste an Patch Notes sind aber nochmal ein paar mehr Neuerungen bekannt geworden, die im Update stecken, darunter auch Dreamlight-Preisanpassungen und Details zum neuen DreamTeams-Feature.
Das Wichtigste sind natürlich die neuen Inhalte, allen voran Prinzessin Cinderella, aka Aschenbrödel. Um die neue Quest starten zu können, müsst ihr die Gute Fee bereits freigeschaltet haben. Einen Realm im Traumschloss gibt es diesmal nicht.
Die großen Highlights
- Cinderella zieht in die Nachbarschaft ein
- neuer Sternenpfad mit Winterthematik
- Event: Die Gabe des Schenkens vom 17. bis 31. Dezember (Wiederholung)
- Event: Das Schwebende Winterfest vom 07. bis 28. Januar (Neu)
- DreamTeams: Neues Multiplayer-Feature zum Bilden von Gruppen
- QoL: Dagoberts Laden bekommt neue Such- und Filterfunktionen
Tierbegleiter und kostenloser Kirschblüten-Drache
Mit der heutigen Ankündigung kommen zu den bekannten Highlights noch mehr praktische Neuerungen dazu. Wir haben die Patch Notes durchforstet und finden die folgenden Punkte ebenfalls spannend.
Tierbegleiter wie Hasen, Schildkröten und Co. werden in ihren Fähigkeiten vereinfacht. Damit soll es leichter sein, sich zu merken, welche Critter für die jeweiligen Aktionen am besten geeignet sind.
Hasen unterstützen jetzt also beispielsweise nicht mehr nur die Ernte von Gemüse, sondern buffen alles, was mit Gärtnern zu tun hat. Füchse helfen euch dagegen immer beim Angeln, egal welche Art Beute ihr fangt und so weiter.
Link zum Twitter-Inhalt
Community-Drache: Der von euch gewählte Kirschblüten-Drache kommt ins Spiel. Ihr erhaltet ihn mit dem folgenden Code, sobald das Update live geht.
- Code für den Gratis-Drachen: COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025
Im hier gezeigten Tweet könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck der kleinen Echse machen. Das rechte Artwork zeigt noch einmal den Entwurf, der sich unter zwei Konkurrenten im Sommer bei der Community durchgesetzt hat.
Das ist besonders cool für alle, die nicht den DLC The Storybook Vale gekauft haben, mit dem die Drachen ursprünglich ins Spiel kamen. So haben letztlich alle was von den niedlichen Echsen-Babys.
Pferde leveln jetzt schneller
Auch der neue kostenpflichtige DLC Wishblossom Ranch bekommt eine wichtige Änderung. Pferde sollen nun deutlich mehr XP bekommen, indem ihr sie reitet. Das Gleiche gilt auch für Aktivitäten wie dem Entfernen von Wunschblüten-Wurzeln, Gießen und Ernten mit euren Vierbeinern.
Dafür wurde allerdings auch ein Bug entfernt, durch den viele Fans mit eingeklemmtem Analog-Stick unendlich lang über Hindernisse gesprungen sind, um XP zu farmen. Das Leben ist eben ein Geben und Nehmen.
Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr die komplette Liste mit allen Änderungen auf der zweiten Seite dieses Artikels im englischen Original.
Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Cinderella-Update?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.