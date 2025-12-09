Disney Dreamlight Valley: Cinderella-Update bringt kostenlosen Drachen für alle mit und lässt eure Pferde schneller leveln

Morgen gibt's einen kostenlosen Drachen und noch einiges mehr für Dreamlight Valley-Fans.

Die Cozy-Lifesim Disney Dreamlight Valley bekommt am 10. Dezember das nächste kostenlose Update “Der Winterball”. Diesmal dreht sich alles um Cinderella, die als Nachbarin im Tal einzieht. Außerdem gibt es einen Gratis-Haustierdrachen, Pferde leveln schneller und mehr.

Die ganz großen Highlights hatte Gameloft in den vergangenen Tagen bereits verraten. Mit der kompletten Liste an Patch Notes sind aber nochmal ein paar mehr Neuerungen bekannt geworden, die im Update stecken, darunter auch Dreamlight-Preisanpassungen und Details zum neuen DreamTeams-Feature.

3:53 Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint

Autoplay

Das Wichtigste sind natürlich die neuen Inhalte, allen voran Prinzessin Cinderella, aka Aschenbrödel. Um die neue Quest starten zu können, müsst ihr die Gute Fee bereits freigeschaltet haben. Einen Realm im Traumschloss gibt es diesmal nicht.

Die großen Highlights

Cinderella zieht in die Nachbarschaft ein

neuer Sternenpfad mit Winterthematik

Event: Die Gabe des Schenkens vom 17. bis 31. Dezember (Wiederholung)

Event: Das Schwebende Winterfest vom 07. bis 28. Januar (Neu)

DreamTeams: Neues Multiplayer-Feature zum Bilden von Gruppen

QoL: Dagoberts Laden bekommt neue Such- und Filterfunktionen

Tierbegleiter und kostenloser Kirschblüten-Drache

Mit der heutigen Ankündigung kommen zu den bekannten Highlights noch mehr praktische Neuerungen dazu. Wir haben die Patch Notes durchforstet und finden die folgenden Punkte ebenfalls spannend.

Tierbegleiter wie Hasen, Schildkröten und Co. werden in ihren Fähigkeiten vereinfacht. Damit soll es leichter sein, sich zu merken, welche Critter für die jeweiligen Aktionen am besten geeignet sind.

Hasen unterstützen jetzt also beispielsweise nicht mehr nur die Ernte von Gemüse, sondern buffen alles, was mit Gärtnern zu tun hat. Füchse helfen euch dagegen immer beim Angeln, egal welche Art Beute ihr fangt und so weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Community-Drache: Der von euch gewählte Kirschblüten-Drache kommt ins Spiel. Ihr erhaltet ihn mit dem folgenden Code, sobald das Update live geht.

Code für den Gratis-Drachen: COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025

Im hier gezeigten Tweet könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck der kleinen Echse machen. Das rechte Artwork zeigt noch einmal den Entwurf, der sich unter zwei Konkurrenten im Sommer bei der Community durchgesetzt hat.

Das ist besonders cool für alle, die nicht den DLC The Storybook Vale gekauft haben, mit dem die Drachen ursprünglich ins Spiel kamen. So haben letztlich alle was von den niedlichen Echsen-Babys.

Pferde leveln jetzt schneller

Auch der neue kostenpflichtige DLC Wishblossom Ranch bekommt eine wichtige Änderung. Pferde sollen nun deutlich mehr XP bekommen, indem ihr sie reitet. Das Gleiche gilt auch für Aktivitäten wie dem Entfernen von Wunschblüten-Wurzeln, Gießen und Ernten mit euren Vierbeinern.

Dafür wurde allerdings auch ein Bug entfernt, durch den viele Fans mit eingeklemmtem Analog-Stick unendlich lang über Hindernisse gesprungen sind, um XP zu farmen. Das Leben ist eben ein Geben und Nehmen.

Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr die komplette Liste mit allen Änderungen auf der zweiten Seite dieses Artikels im englischen Original.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Cinderella-Update?