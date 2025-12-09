Disney Dreamlight Valley: Cinderella-Update - Uhrzeit, Patch Notes und Release von "Der Winterball" im Liveticker

Unser Live-Ticker zum Release des Cinderella-Updates von Disney Dreamlight Valley.

Mit Cinderella steht das nächste kostenlose Charakter-Update für Disney Dreamlight Valley vor der Tür. Wir begleiten den Release und halten euch zur Rückkehr der Aschenputtel-Prinzessin im Liveticker auf dem Laufenden.

18:00 Uhr Ab morgen, dem 10. Dezember 2025, findet ihr hier unseren Liveticker zum Release des Cinderella-Updates. Wenn alles nach Plan läuft, sollte der Patch gegen 15 Uhr erscheinen.

3:53 Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint

Autoplay

Los geht es am 10. Dezember 2025 auf allen unterstützten Plattformen. Cinderella kommt mit einem kostenlosen Update ins Spiel. Ihr braucht also keine der kostenpflichtigen Erweiterungen und könnt nach dem Download sofort loslegen.

Normalerweise werden Updates von Entwickler Gameloft immer Mittwochs gegen 15 Uhr veröffentlicht. Das ist auch dieses Mal wieder der Plan. Bedenkt aber, dass es hier je nach Plattform zu Verzögerungen kommen kann. Gameloft selbst gibt eine Zeitspanne von etwa zwei Stunden an, die das flächendeckende Ausrollen dauern könnte.

Neben der namensgebenden Prinzessin gibt es etliche Bugfixes und ein paar Quality-of-Life-Änderungen, die euch das Leben im Tal etwas angenehmer gestalten sollen. Im Dezember und Januar erwarten euch außerdem zwei Events, bei denen ihr bekannte und neue Belohnungen freispielen könnt.

Neuer Charakter: Cinderella

Cinderella Neues Multiplayer-Feature: DreamTeams

DreamTeams Events: zwei Events im Dezember und Januar

zwei Events im Dezember und Januar Dagobert: Neue Such- und Filterfunktionen in Dagoberts Shop

Patch Notes: Wenn ihr mehr zu den kommenden Änderungen wissen möchtet, könnt ihr einen Blick auf die komplette Liste mit allen Neuerungen werfen.

Voraussetzungen: Um Cinderella freizuschalten, müsst ihr eine Quest mit der guten Fee erledigen. Dementsprechend ist es Pflicht, dass ihr Cinderellas Schutzpatronin im Rahmen der Haupthandlung bereits freigeschaltet habt.

Ansonsten scheint es bisher keine weiteren Voraussetzungen zu geben. Diesmal müsst ihr auch keinen neuen Realm aufschließen und euer Dreamlight-Geldbeutel bleibt dankenswerterweise verschont.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Cinderella-Update von Disney Dreamlight Valley?