Disney Dreamlight Valley: Sally-Update kommt morgen - Start-Uhrzeit, Patch Notes und mehr im Live-Ticker

Bald zieht Sally nach Disney Dreamlight Valley. Alle Infos zum Start des kostenlosen Updates!

Gerade ist für Disney Dreamlight Valley erst die zweite Erweiterung The Storybook Vale erschienen, da folgt auch schon das nächste Charakter-Update. Mit dem kostenlosen Patch Sew Delightful zieht Sally in euer Tal ein. Ihr kennt sie aus A Nightmare Before Christmas und könnt sie nun endlich mit ihrem Partner Jack vereinen, der passenderweise letztes Jahr kurz vor Weihnachten seinen Weg ins Spiel fand.

Hier erfahrt ihr alle nötigen Infos zum neuen Update und bleibt stetig auf dem Laufenden, was den Release von Sally betrifft. Der vermutete Starttermin ist nachmittags am 4. Dezember. Meistens veröffentlicht Entwickler Gameloft Updates nach 15 Uhr. Sobald es Neuigkeiten, Serverprobleme oder ähnliches gibt, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Bis dahin könnt ihr euch hier den Trailer zur aktuellen kostenpflichtigen Erweiterung The Storybook Vale anschauen:

Neben Sally als neuen Charakter kommen auch weitere Gameplay-Features und Änderungen mit dem kostenlosen Patch ins Spiel. Entwickler Gameloft hat die kompletten offiziellen Patch Notes bereits auf der eigenen Website veröffentlicht.

Weitere Highlights des Patches:

Ein neuer Star Path mit Items zu Winter und Schnee

Das "Gift of Giving"-Weihnachtsevent kehrt zurück

Weitere Weihnachtsüberraschungen im Laufe des Monats

Neue Items bei Dagobert

Vier fliegende Inseln geben euch mehr Platz zum Bauen

Items lassen sich nun in 16 Richtungen drehen, anstatt wie bisher in vier

etliche Bugfixes

Die fliegenden Inseln funktionieren als separate Bereiche, zu denen ihr euch über das Schloss teleportieren könnt. Darin findet ihr im wesentlichen freie Flächen zum Bauen, die ihre eigenen Itemlimits haben. Falls ihr zu den Menschen gehört, die ständig zu wenig Platz zum Dekorieren haben, könnt ihr euch also endlich weiter ausbreiten.

Oder ihr setzt unbeliebte Charaktere dort aus, damit unpassende Häuser nicht mehr euer Hauptdorf verschandeln. Auch darauf freut sich ein Teil der Community bereits. Für mehr Infos zum Weihnachtsevent könnt ihr euch unseren Artikel aus dem letzten Jahr anschauen. Vermutlich wird sich hier nicht viel ändern.

Der neue Platz lohnt sich. Da ihr alle Items nun in 16 Richtungen drehen könnt, sollten eure Umgebungen bald deutlich organischer aussehen und dekorieren mehr Spaß machen. Immerhin steht dann endlich nicht mehr alles im rechten Winkel zueinander.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das neue Sew Delightful-Update von Disney Dreamlight Valley?