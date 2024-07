Disney Dreamlight Valley-Umfrage deutet jetzt schon an, welche Disney-Figuren uns noch erwarten könnten

Gamelofts Umfrage zu Disney Dreamlight Valley lässt uns schon kommende Updates erahnen.

Mit dem letzten Disney Dreamlight Valley-Update vom 26. Juli fügte Entwickler Gameloft Mulan und Mushu aus Disneys "Mulan" ins Spiel ein. Passend dazu gibt es natürlich auch wieder ein neues Reich, Items im Sternenpfad, Quests und einiges mehr.

Wie wir aber wissen, ist nach dem DDV-Update vor dem DDV-Update. Die Lebenssimulation wird immer wieder um neue Charaktere, Reiche, Quests und Items erweitert. Laut der Roadmap für 2023/2024 erwartet uns diesen Sommer etwa noch Prinzessin Tiana aus "Küss den Frosch". Aber was kommt danach? Eine Umfrage gibt bereits Hinweise darauf.

Offizielle DDV-Umfrage nennt mögliche neue Inhalte

Das nächste Update, das sich um "Küss den Frosch" dreht, bildet das Schlusslicht der aktuellen Roadmap. Das bedeutet aber nicht, dass DDV danach nicht mehr erweitert wird. Ganz im Gegenteil: Gameloft scheint noch einiges vor zu haben, wie eine offizielle Umfrage andeutet.

In der werden Spieler*innen nämlich nach neuen Franchises gefragt, die sie sich am meisten für kommende Disney Dreamlight Valley-Updates wünschen:

So werden laut einem Reddit-Post zum Beispiel Cars, Star Wars, Cinderella und Das Dschungelbuch genannt (die vollständige Liste findet ihr unten in unserer Umfrage). Erwarten uns also bald Baloo der Bär und Lightning McQueen im Valley?

Mit der offiziellen Umfrage will Gameloft mit Sicherheit herausfinden, welchen Content sie als nächstes entwickeln sollen. Zeitgleich gibt uns das Hinweise darauf, auf welche Franchises wir uns mehr oder weniger freuen dürfen.

In den Kommentaren des Posts werden aber auch noch andere Ideen genannt, wie Findet Nemo oder Kim Possible. Allerdings lässt die Umfrage vermuten, dass Gameloft diese Marken erst einmal nicht in Betracht zieht. Wie stark das Umfrageergebnis am Ende aber umgesetzt wird, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie würdet ihr abstimmen?

Da Gameloft uns erst einmal nicht verraten wird, welche der Franchises die meisten Votes bekommen haben bzw. bekommen werden, starten wir hier die Probe aufs Exemple: Stimmt mit ab, welche Marken mit kommenden DDV-Updates ins Spiel kommen sollen.

Ihr habt insgesamt 3 Stimmen, die ihr auf die 17 Auswahlmöglichkeiten verteilen könnt – darunter die Möglichkeit, "ein anderes" Franchise außer den genannten zu wählen, das ihr uns in den Kommentaren gerne verraten dürft. Natürlich dürft ihr aber auch eure Top 3 im Kommentarbereich verraten. Wir sind gespannt, was ihr euch am meisten wünscht.

