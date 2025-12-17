Disney Dreamlight Valley Weihnachts-Event 2025: Alle Pflichten und Belohnungen in “Die Gabe des Schenkens”

In Disney Dreamlight Valley findet vom 17. bis 31. Dezember das Weihnachtsevent “Die Gabe des Schenkens” statt. Dabei handelt es sich um ein wiederholtes Event aus den letzten Jahren. Falls ihr in DDV schon länger aktiv seid, kommen euch die Aufgaben also vielleicht bekannt vor.
So funktioniert das Weihnachts-Event
Hauptsächlich gibt es drei wichtige Aktivitäten. Stellt Geschenke her und macht anderen Charakteren eine Freude damit. Außerdem könnt ihr mit einer geheimen Anleitung einen Schneemann bauen und ab dem 25. Dezember gibt es Geschenke für euch im Schloss.
Geschenke ab dem 25. Dezember
Wie jedes Jahr findet ihr zu Weihnachten einen großen Weihnachtsbaum im Traumschloss. Schaut regelmäßig vorbei und ihr findet ab dem 25. Dezember dort verschiedene Geschenke! Die Items bleiben bis zum 31. Dezember liegen, es reicht also, wenn ihr am Ende des Events ein Mal aufräumt.
Zusätzlich gibt es wieder fünf Pflichten zu erfüllen, die euch Belohnungen geben. Wir fassen euch alle Tipps und Belohnungen der Quests zusammen.
Sogar die Fische sind in Weihnachtsstimmung
Ihr müsst fünf festliche Fische fangen. Diese lassen sich ganz normal angeln, wenn ihr an den verschiedenen Gewässern auf der Hauptkarte nach den rot-grünen Weihnachts-Angelstellen sucht.
Fundorte der festlichen Fische
- Festlicher Seeteufel: Vergessenes Land
- Festliche Brasse: Friedliche Wiese
- Festlicher Fugu: Schillernder Strand
- Festlicher Lachs: Sonnige Ebene
- Festlicher Tintenfisch: Lichtung des Vertrauens
Belohnung: Weihnachtsmann-Mütze
Ho! Ho! Ho!
Ihr müsst zehn Geschenke herstellen und anderen Charakteren eine Freude damit machen. Um Geschenke an der Werkbank freizuschalten, braucht ihr Geschenkpapier. Während des Events spawnt es um Dagoberts Shop herum. Für alle 10 Geschenke werdet ihr an mehreren Tagen vorbeikommen müssen.
Rezepte für Geschenke
- Glänzendes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x glänzender Rubin, 1x glänzender Smaragd
- Ungezogenes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Kohlenerz
- Köstliches Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Minnies Lebkuchenkekse, 1x Heißer Kakao
- Handgemachtes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Stuhl fürs Weihnachtsfestmahl
Belohnung: Stapel Geschenke
Willst du einen Schneemann bauen?
Baut einen Schneemann! Es gibt vier verschiedene Rezepte, die ihr dafür an einer Werkbank herstellen könnt.
Alle Schneemann-Rezepte
- Eingebildeter Schneemann: 10x Schneeball, 1x Kristall, 2x Stoff, 2x Rubin
- Schnee-Kind: 8x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine
- Schnee-Dame: 10x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine
- Klassischer Schneemann: 10x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine
Belohnung: Festliche Bonbon-Ohren mit Schleife
Schneemann des verrückten Hutmachers
Für diesen Schneemann müsst ihr eine kleine Extra-Quest erfüllen. Erledigt dafür die folgenden Schritte.
- findet eine rote Kiste vor Remys Restaurant
- öffnet sie und schaut euch das Plakat mit der Anleitung an
- ihr braucht:
- bringt alles zum großen Schneeball, der in den eisigen Höhen gespawnt ist
- gebt am Schneeball alle Ressourcen ab!
Keksverkostung
Hier müsst ihr drei verschiedene Keksrezepte backen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber mit diesen Beispielen solltet ihr Zutaten-technisch keine Probleme haben.
Mögliche Keks-Rezepte
- Minnies Lebkuchenkekse: Weizen, Ingwer
- “Mein Held”-Keks: beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter
- Schokokekse: Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne
Belohnung: Festliche Bonbon-Ohren
Ein Weihnachtliches Heim
Stellt fünf festliche Möbel in eurem Haus als Dekoration auf. Es spielt dafür keine Rolle, ob ihr sie herstellt oder bei Dagobert im Laden kauft. Leider gibt es keine Filter-Option für "festlich" im Möbelmenü.
Tipp: Baut die Schneemänner, die ihr für die Pflicht "Willst du einen Schneemann bauen?" an der Werkbank recht einfach herstellen könnt. Ihr findet die Rezepte weiter oben im Artikel. Außerdem funktionieren Weihnachtsbäume – inklusive "Skellingtons Weihnachtsbaum" von Jack's Charakter-Quest.
Belohnung: Winterteppich
Was denkt ihr: Wie hat euch das diesjährige "Die Gabe des Schenkens"-Event in Disney Dreamlight Valley gefallen?
