Disney Dreamlight Valley Weihnachts-Event 2025: Alle Pflichten und Belohnungen in “Die Gabe des Schenkens”

In Disney Dreamlight Valley findet vom 17. bis 31. Dezember das Weihnachtsevent “Die Gabe des Schenkens” statt. Dabei handelt es sich um ein wiederholtes Event aus den letzten Jahren. Falls ihr in DDV schon länger aktiv seid, kommen euch die Aufgaben also vielleicht bekannt vor.

So funktioniert das Weihnachts-Event

Hauptsächlich gibt es drei wichtige Aktivitäten. Stellt Geschenke her und macht anderen Charakteren eine Freude damit. Außerdem könnt ihr mit einer geheimen Anleitung einen Schneemann bauen und ab dem 25. Dezember gibt es Geschenke für euch im Schloss.

3:53 Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint

Autoplay

Geschenke ab dem 25. Dezember

Wie jedes Jahr findet ihr zu Weihnachten einen großen Weihnachtsbaum im Traumschloss. Schaut regelmäßig vorbei und ihr findet ab dem 25. Dezember dort verschiedene Geschenke! Die Items bleiben bis zum 31. Dezember liegen, es reicht also, wenn ihr am Ende des Events ein Mal aufräumt.

Zusätzlich gibt es wieder fünf Pflichten zu erfüllen, die euch Belohnungen geben. Wir fassen euch alle Tipps und Belohnungen der Quests zusammen.

Sogar die Fische sind in Weihnachtsstimmung

Ihr müsst fünf festliche Fische fangen. Diese lassen sich ganz normal angeln, wenn ihr an den verschiedenen Gewässern auf der Hauptkarte nach den rot-grünen Weihnachts-Angelstellen sucht.

Fundorte der festlichen Fische

Festlicher Seeteufel: Vergessenes Land

Vergessenes Land Festliche Brasse: Friedliche Wiese

Friedliche Wiese Festlicher Fugu : Schillernder Strand

: Schillernder Strand Festlicher Lachs: Sonnige Ebene

Sonnige Ebene Festlicher Tintenfisch: Lichtung des Vertrauens

Belohnung: Weihnachtsmann-Mütze

Ho! Ho! Ho!

Ihr müsst zehn Geschenke herstellen und anderen Charakteren eine Freude damit machen. Um Geschenke an der Werkbank freizuschalten, braucht ihr Geschenkpapier. Während des Events spawnt es um Dagoberts Shop herum. Für alle 10 Geschenke werdet ihr an mehreren Tagen vorbeikommen müssen.

Rezepte für Geschenke

Glänzendes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x glänzender Rubin, 1x glänzender Smaragd

1x festliches Geschenkpapier, 1x glänzender Rubin, 1x glänzender Smaragd Ungezogenes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Kohlenerz

1x festliches Geschenkpapier, 1x Kohlenerz Köstliches Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Minnies Lebkuchenkekse, 1x Heißer Kakao

1x festliches Geschenkpapier, 1x Minnies Lebkuchenkekse, 1x Heißer Kakao Handgemachtes Geschenk: 1x festliches Geschenkpapier, 1x Stuhl fürs Weihnachtsfestmahl

Belohnung: Stapel Geschenke

Willst du einen Schneemann bauen?

Baut einen Schneemann! Es gibt vier verschiedene Rezepte, die ihr dafür an einer Werkbank herstellen könnt.

Alle Schneemann-Rezepte

Eingebildeter Schneemann: 10x Schneeball, 1x Kristall, 2x Stoff, 2x Rubin

10x Schneeball, 1x Kristall, 2x Stoff, 2x Rubin Schnee-Kind: 8x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine

8x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine Schnee-Dame: 10x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine

10x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine Klassischer Schneemann: 10x Schneeball, 1x Karotte, 2x Stoff, 3x Kieselsteine

Belohnung: Festliche Bonbon-Ohren mit Schleife

Die Anleitung für den Schneemann des verrückten Hutmachers findet ihr in einer roten Kisten vor Remys Restaurant.

Schneemann des verrückten Hutmachers

Für diesen Schneemann müsst ihr eine kleine Extra-Quest erfüllen. Erledigt dafür die folgenden Schritte.

findet eine rote Kiste vor Remys Restaurant öffnet sie und schaut euch das Plakat mit der Anleitung an ihr braucht: bringt alles zum großen Schneeball, der in den eisigen Höhen gespawnt ist gebt am Schneeball alle Ressourcen ab!

Keksverkostung

Hier müsst ihr drei verschiedene Keksrezepte backen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber mit diesen Beispielen solltet ihr Zutaten-technisch keine Probleme haben.

Mögliche Keks-Rezepte

Minnies Lebkuchenkekse: Weizen, Ingwer

Weizen, Ingwer “Mein Held”-Keks: beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter

beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter Schokokekse: Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne

Belohnung: Festliche Bonbon-Ohren

Ein Weihnachtliches Heim

Stellt fünf festliche Möbel in eurem Haus als Dekoration auf. Es spielt dafür keine Rolle, ob ihr sie herstellt oder bei Dagobert im Laden kauft. Leider gibt es keine Filter-Option für "festlich" im Möbelmenü.

Tipp: Baut die Schneemänner, die ihr für die Pflicht "Willst du einen Schneemann bauen?" an der Werkbank recht einfach herstellen könnt. Ihr findet die Rezepte weiter oben im Artikel. Außerdem funktionieren Weihnachtsbäume – inklusive "Skellingtons Weihnachtsbaum" von Jack's Charakter-Quest.

Belohnung: Winterteppich

Was denkt ihr: Wie hat euch das diesjährige "Die Gabe des Schenkens"-Event in Disney Dreamlight Valley gefallen?