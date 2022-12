Disney Dreamlight Valleys erster Gratis-Code gibt euch eine (noch) nutzlose Kartoffel

Mit dem neuen Update könnt ihr in Disney Dreamlight Valley jetzt auch Codes im Spiel eingeben, um Gratis-Items zu erhalten. Der erste Code gibt Fans allerdings bislang Rätsel auf, denn ihr bekommt dafür eine goldene Kartoffel - und niemand weiß etwas mit ihr anzufangen.

Dreamlight Valley hat seinen ersten Geschenke-Code

Bereits vor einigen Tagen hatten Fans den Code "GPOT-OATO-LDFS-ENNM" in einem Teaserbild entdeckt und im Spiel eingegeben. Allerdings funktionierte er binnen weniger Stunden nicht mehr, sodass nur wenige die goldene Kartoffel als Belohnung ergattern konnten - bis jetzt. Inzwischen ist der Code nämlich wieder freigeschaltet, sodass auch ihr euch jetzt eure ganz eigene Kartoffel sichern könnt. Nur was ihr damit anfangen sollt, steht noch in den Sternen.

Bislang konnten Fans nämlich noch keinen Nutzen für den Gegenstand im Spiel finden. Manche hatten vorab vermutet, dass er Teil einer neuen Quest im großen Winter-Update sein würde.

Hier könnt ihr euch zumindest den Release-Trailer zum Winter-Update anschauen:

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

So könnt ihr in Dreamlight Valley Codes eingeben

Wollt ihr euch die Kartoffel dennoch sichern, müsst ihr einfach ein paar einfache Schritte befolgen:

Öffnet das Menü und wechselt zum Reiter " Einstellungen " ganz rechts.

" ganz rechts. Klickt runter zum Tab " Hilfe ".

". Hier könnt ihr im Fenster " Einlösungscode " den Code "GPOT-OATO-LDFS-ENNM" eingeben. Vergesst dabei nicht die Bindestriche.

" den Code "GPOT-OATO-LDFS-ENNM" eingeben. Vergesst dabei nicht die Bindestriche. Klickt anschließend auf " Einfordern ".

". Habt ihr die Bestätigung, dass der Code engelöst wurde, holt das Item noch aus dem Postfach neben eurem Haus ab.

Das könnt ihr bei einer Fehlermeldung tun: Es kann passieren, dass ihr beim Einfordern eine Fehlermeldung bekommt. Das heißt aber nicht gleich, dass der Code ungültig ist. Checkt dennoch euren Briefkasten oder gebt den Code im Zweifelsfall noch einmal ein. Mehrere Fans haben schon berichtet, dass es nicht beim ersten Versuch klappt.

Mehr zu Disney Dreamlight Valley:

Das letzte große Update hat einige neue Inhalte zu Disney Dreamlight Valley gebracht. So gibt es mit Toy Story ein vollkommen neues Königreich samt neuer Missionen zu erkunden. Mit Stitch ist außerdem noch ein weiterer Disney-Charakter im Spiel gelandet. Allerdings könnt ihr das blaue Alien nicht einfach im Schloss freischalten, sondern müsst für Stitch erstmal eine bestimmte Questreihe starten.