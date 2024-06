Ein Dragon Age: Origins Remake ist einer meiner größten Spiele-Träume und laut Insider könnte er in dieser Woche wahr werden!

Dragon Age: Origins könnte in vielen Beziehungen von einem Remake profitieren, findet Samara.

Diese Woche starten die Sommer-Showcases und haben sicherlich jede Menge Trailer und Ankündigungen im Gepäck. Als Dragon Age-Fan hoffe ich natürlich auch Neuigkeiten zu Dreadwolf, aber Journalist und Insider Jeff Grubb spricht jetzt sogar von einer ganz neuen Enthüllung, die die Reihe betrifft.

Laut ihm wird beim Xbox-Showcase am Sonntag ein Remake zum ersten Dragon Age-Teil enthüllt. Für mich wäre das eine ganz fantastische Neuigkeit, gerade nachdem ich Origins kürzlich durchgespielt habe.

Insider sagt DA: Origins Remake-Ankündigung voraus

Im Kindafunny Gamescast hat der bekannte Insider Jeff Grubb sich zum Xbox-Showcase geäußert, der am Sonntag stattfindet. Er sagte dabei, dass Dreadwolf wahrscheinlich nicht während des Events zu sehen sein wird, Dragon Age aber schon.

Damit hat er ziemlich deutlich darauf angespielt, dass er davon ausgeht, ein Origins-Remake zu sehen, was auch sofort in der Podcast-Runde so verstanden wurde. Einen Clip, in dem die Aussage gefallen ist, könnt ihr euch in diesem Post auf X (ehemals Twitter) anschauen:

Bekannt ist aktuell nur, dass BioWare am vierten Teil der Reihe arbeitet, der laut Grubb zumindest beim Xbox-Showcase nicht vertreten sein wird. Das Remake des Titels aus dem Jahr 2009 wäre eine ganz neue Enthüllung.

Samara ist großer Fan von Action-RPGs, aber auch von klassischen Rollenspielen. Ihr erster BioWare-Titel war damals Baldur's Gate 2. Die Dragon Age-Reihe hat sie sich erst in diesem Jahr zur Vorbereitung auf Dreadwolf so richtig vorgenommen und ist jetzt großer Fan.

Darum würde sich ein Remake so gut anbieten

Ich habe gerade erst einen Dragon Age-Marathon mit allen drei Teilen hinter mir und finde, dass Origins 13 Jahre später immer noch empfehlenswert ist. Der Titel reizt den Rollenspiel-Aspekt voll aus und lässt uns von Beginn an richtig stark in die umfangreiche, epische Fantasy-Geschichte eingreifen – aber man merkt dem Spiel sein Alter eben auch an.

An vielen Stellen könnte das RPG wirklich von einer Frischzellenkur profitieren: Zunächst mal ist es das einzige Spiel, bei dem die Hauptfigur nicht vertont ist, sodass die Antworten viel kürzer ausfallen als in den Folgetiteln. Die tolle Sprachausgabe hat für mich in Teil 2 und 3 wirklich zur Stimmung beigetragen.

Dann wären da die Kämpfe, die sich für mich auf Dauer in Origins (beziehungsweise sogar durchweg in der Reihe bisher) zu eintönig anfühlen. Manche Abschnitte zogen sich dadurch viel zu sehr. Gerade in den Deep Roads und im großen Finale war ich genervt von den vielen Gegner-Mobs, die sich immer mehr oder weniger gleich spielten. Etwas mehr Abwechslung würde da richtig gut tun!

Und natürlich ist da auch der Grafik-Faktor: blutige Schlachtfelder, der Wald, aus dem Begleiterin Morrigan stammt, die Stadt Denerim. Die Gebiete in Origins sind prinipiell schön gestaltet, aber die Technik selbstverständlich veraltet. Diese Areale noch mal in neuem Glanz zu sehen, wäre ein echtes Träumchen!

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Aussage zutrifft?

Jeff Grubb ist ein bekannter Insider und gut vernetzt. Folglich traf er mit seinen Prognosen und Gerüchten in der Vergangenheit öfter ins Schwarze. Aber er meldet sich andererseits auch sehr oft zu Wort und liegt ebenfalls immer wieder daneben. Bisher gab es aber jedenfalls häufig Ankündigungen zu BioWare-Spielen bei Xbox-Events. Am 9. Juni erfahren wir ab 19 Uhr mehr.

Würdet ihr euch ein Remake von Origins wünschen?