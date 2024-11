Dragon Age: The Veilguard - Alle Evanuris-Altäre und Fen'Harel-Statuen mit Map für die Trophäe 'Keine wahren Götter'

In allen Gebieten der Welt von Dragon Age: The Veilguard findet ihr optionale Rätsel. Dazu gehören auch die Evanuris-Altäre und Fen'Harel-Statuen. Bei diesen müsst ihr kleine Aufgaben absolvieren und bekommt dann einen Lebenspunkte-Bonus beziehungsweise Fähigkeitenpunkt.

Insgesamt könnt ihr 29 finden und erhaltet dafür die Trophäe "Keine wahren Götter". Dazu müsst ihr die Gebiete allerdings ausgiebig erkunden.

Übrigens: Die Beschreibung der Trophy ist nicht ganz korrekt, weil dort nur die Evanuris-Altäre genannt sind. Tatsächlich braucht ihr aber, um sie freizuschalten, auch die Fen'Harel-Statuen. Wir zeigen euch alle Fundorte auf interaktiven Gebiets-Maps.

Alle Evanuris-Altäre und Fen'Harel-Statuen auf den Maps

Unsere Kolleg*innen von GamePressure haben die Fundorte auf ihren interaktiven Gebiets-Maps eingetragen. Ihr könnt nach den entsprechenden Symbolen filtern. Sie befinden sich allesamt nur in Regionen, die ihr vor dem Point of No Return jederzeit erreichen könnt. Einzig im Leuchtturm und den Hallen der Nekropole gibt es weder Altäre noch Statuen.

Arlathan-Wald

Dockstadt

Kreuzung

Küste von Rivain

Hossberg-Feuchtlande

Treviso

So löst ihr die Rätselaufgaben und das bekommt ihr dafür

Evanuris-Altäre

Aktiviert ihr die Evanuris-Altäre, dann tauchen mehrere Ansammlungen von goldschimmernden Platten in der Luft auf. Diese drehen sich und verursachen klingelnde Geräusche, anhand denen ihr sie gut aufspüren könnt. Einen weiteren Hinweis, wo sie sich befinden, gibt aber auch die Altar-Statue direkt, denn von ihr zeigen blau leuchtende Spuren in die entsprechende Richtung.

Eure Aufgabe ist es, alle Platten zu finden und sie mit Schlägen, Pfeilen oder Magie zu zerstören. Ihr bekommt dann jeweils 100 Lebenspunkte dazu.

Fen'Harel Statuen

Interagiert ihr mit den Fen'Harel-Statuen, drehen sie sich in eine Richtung. Folgt ihr danach ihrem Blick, führt dieser euch zu einer kleinen blau leuchtenden Wolfsstatue, die ihr aufheben könnt, um 1 Fähigkeitenpunkt zu erhalten. Manchmal sind sie allerdings ein ganzes Stück entfernt, ihr seht aber von Weitem noch eine blaue größere Wolfssilhouette.