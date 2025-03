Dragon Ball Daima: Vegeta will nicht zugeben, dass er die Super-Saiyajin 3-Form nach Son Goku erreicht hat und 'erfindet' einfach komplett neue Form

Vegeta wird in Dragon Ball Daima endlich auch als Erwachsener zum Super Saiyajin 3, will das aber nicht zugeben.

Dragon Ball lebt unter anderem von der ewigen Konkurrenz zwischen Vegeta und Son Goku. Das setzt sich auch in Daima fort und gipfelt in einer ganz besonders kuriosen Situation in der allerletzten Folge der Anime-Serie.

ACHTUNG, SPOILER! Wenn ihr die letzte Dragon Ball Daima-Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Vegeta behauptet nämlich kurzerhand, seine neueste Transformation sei gar nicht der Super Saiyajin 3, sondern die neue Form "Ultra Vegeta 1" gewesen.

Vegeta erreicht in Dragon Ball Daima endlich SSJ 3, bleibt aber immer noch hinter Son Goku zurück

Darum geht's: In Dragon Ball Super und davor hat Vegeta nie die Transformationsstufe des Super Saiyajin 3 erreicht, sondern die Technik offenbar einfach übersprungen. Dank Dragon Ball Daima, das davor angesiedelt ist, wissen wir jetzt aber, dass er die Form sehr wohl beherrscht hat.

Son Goku ist ihm immer einen Schritt voraus: Vegeta hat das größte Ego und unfassbar viel Stolz, schafft es in der Regel aber nie, Son Goku zu übertrumpfen. So auch in Dragon Ball Daima.

Hier sehen wir zuerst, wie Son Goku als Kind die Super Saiyajin 3-Stufe erreicht und wenig später zieht Vegeta nach. Beide schaffen die Transformation später auch als Erwachsene.

Aber Son Goku wird zum SSJ 4, was Vegeta nicht vergönnt ist. Als die beiden Kämpfer nach dem großen Finale darüber sprechen, verrät Son Goku dem überraschten Vegeta, dass er schon eine ganze Weile für den Super Saiyajin 4 trainiert habe, den er dann aber offenbar erst dank Nevas Hilfe erreicht.

Vegeta behauptet, er hätte den Kampf gegen Gomah am Schluss trotz allem auch schaffen können. Außerdem wirft er Son Goku vor, die SSJ 4-Transformation vor ihm geheim gehalten zu haben. Vegeta wiederholt sogar seine legendäre Textzeile, es gehe dabei zu wie bei einem Super Saiyajin-Sonderverkauf.

Als Son Goku sagt, Vegeta habe doch aber auch endlich die Super Saiyajin 3-Form erreicht, fährt ihm Vegeta über den Mund und ist sichtlich aufgebracht. Er stammelt erbost vor sich hin, nur um letztlich damit um die Ecke zu kommen, dass das kein SSJ3, sondern seine ganz eigene Form gewesen sei, der "Ultra Vegeta 1".

Amüsantes Foreshadowing: Akira Toriyama hält mit dieser kuriosen Szene nicht nur einen Running Gag am Laufen, den es schon eine kleine Ewigkeit in Dragon Ball gibt und macht sich erneut über den Egomanen Vegeta lustig. Hier wird auch ein vielsagender Ausblick auf die Zukunft geliefert.

Immerhin entfernen sich die beiden ewigen Konkurrenten Son Goku und Vegeta im später angesiedelten Dragon Ball Super dann tatsächlich von den immer gleichen Transformationsstufen, die sie nacheinander erreichen. Während Son Goku von Whis Ultra Instinkt lernt, erlangt Vegeta dank Beerus Ultra Ego, das nur er erreichen kann.

Wen findet ihr cooler und sympathischer, Vegeta oder Son Goku und wie würdet ihr eure eigene Transformationsstufe nennen?