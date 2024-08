Dragon Ball-Fans erkennen ein Muster bei den unterschiedlichen Formen - und es hat etwas mit übermächtigen Völkern zu tun

Die Fans sehen Parallelen zwischen übermächtigen Völkern wie den Göttern und der Z-Truppe.

Egal ob Super-Saiyajin, Super-Saiyajin Gott oder Super-Saiyajin Blue: Es wirkt so, als gäbe es immer stärkere Formen, für die Son-Goku und seine Kamerad*innen trainieren. Die aktuell stärkste Form hat Son-Gokus Sohn Son Gohan. Mit seiner Beast-Form nutzt er seine gesammelte Wut und befindet sich konstant an der Grenze zum Ausrasten.

Bei all den unterschiedlichen Formen, die es in Dragon Ball gibt, ist Fans nun etwas aufgefallen. Sie erkennen ein Muster, nach denen die Saiyajins (und auch Piccolo) ihre neuen Formen freischalten.

Dragon Ball: Son-Goku und die anderen Kämpfer folgen Pfaden

Was für ein Muster ist zu erkennen? Demnach hat jeder der Kämpfer seinen eigenen „Pfad“, dem er folgen würde. Sie würden dadurch nicht nur die jeweiligen Kräfte, sondern auch die Mentalitäten des jeweiligen Volkes widerspiegeln:

Son-Goku folgt dem Weg der Engel

Vegeta folgt dem Weg der Götter

Son-Gohan folgt dem Weg der Kaios

Broly folgt dem Weg der Saiyajins

Piccolo folgt dem Weg der Drachen

Sie basieren ihre Theorie darauf, durch wen die Kämpfer ihre stärkste Form erlangt haben. Broly, der legendäre Saiyajin, hat seine Kräfte von Geburt an. Der Rest hat seine stärkste Form durch das Training bei einem der genannten Charaktergruppen erhalten.

Son-Goku hat sein Ultra Instinct bei Whis erlernt. Parallel begab sich Vegeta bei Beerus, dem Gott der Zerstörung, ins Training. Son-Gohan konnte die Beast-Form nur erreichen, weil der Kaioshin sein verborgenes Potenzial freischaltete. Piccolo hingegen erreichte Orange Piccolo durch einen Wunsch bei Shenlong, sein volles Potenzial freizuschalten.

Abgesehen davon besitzen die Saiyajins noch andere Formen:

1:19 Dragon Ball Super: Broly - Finaler Trailer zeigt Vegetas rothaarige Form - Finaler Trailer zeigt Vegetas rothaarige Form

Was meint die Community dazu? In den Kommentaren des reddit-Posts gibt es viele Fans, die die Theorie schlüssig finden. Ein Kaio ist beispielsweise eher ruhig und nicht auf den Kampf aus, genau wie Son-Gohan. Es ergebe also Sinn, dass er sich für diesen Weg entschieden hat.

Allerdings gibt es bei Son-Gohan genauso eine Logiklücke: Der Beast Mode basiert darauf, dass Son-Gohan sich in einen Zustand voller Wut begeben muss. Das würde nicht zur Art der Kaioshins passen.

Dafür würde das Aussehen wiederrum perfekt passen. Son-Gohan bekommt nämlich weiße Haare, die an Volumen dazugewinnen. Die Kaioshins haben dieselbe Haarfarbe die Beast Gohan.

Das Aussehen der restlichen Charakter-Formen passt ebenfalls zu den Völkern, von denen sie unter ihre Fittiche genommen wurden. Selbst bei Broly lassen sich durch die roten Augen Parallelen erkennen.

Was haltet ihr von der Fan-Theorie? Passen sich die Charaktere ihren Mentoren an?